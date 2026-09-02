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Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk

Сеть робот-моек «Портал» автоматизировала процессы обслуживания 63 роботов с помощью Okdesk. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

В Okdesk техническая служба «Портала» объединяет аварийные заявки и планово-предупредительные работы (ППР), контролирует соблюдение SLA и организует выездное обслуживание. Через платформу специалисты получают заявки на проведение плановых работ, а также обращения о поломках роботов, ворот, терминалов оплаты и оборудования технических помещений. В зависимости от сезона через платформу проходит около 400 заявок в месяц.

«Для нас важно, что Okdesk позволяет оперативно выстраивать работу технической службы сразу по всей сети. Администратор на мойке может быстро передать информацию о проблеме, а специалисты технической службы сразу получают ее в работу и могут определить приоритет задачи. Это помогает не только быстрее реагировать на неисправности, но и эффективнее планировать выезды и подготовку к ремонту», — сказал Илья Бирюков, старший инженер сервисной службы «Портал».

Для разных типов инцидентов установлены нормативы по SLA в зависимости от влияния неисправности на работу мойки. Наиболее критичные задачи необходимо выполнить в течение двух часов, что позволяет минимизировать время простоя оборудования.

Для ППР специалисты используют чек-листы с перечнем необходимых работ. По итогам технического обслуживания в системе фиксируется фактический перечень выполненных операций и формируются акты.

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Поскольку обслуживание моек полностью связано с выездами на объекты, технические специалисты активно используют мобильное приложение Okdesk. В заявках они фиксируют результаты работ, прикладывают фотографии и видео неисправностей и выполненного ремонта.

Отдельно в системе ведется учет запчастей: специалисты указывают комплектующие, использованные и списанные в рамках ремонта, включая их стоимость. Это позволяет компании накапливать данные о затратах на обслуживание отдельных объектов и в дальнейшем анализировать экономику их эксплуатации.

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