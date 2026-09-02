RWB запустила платформу с сервисами для предпринимателей

RWB запустила цифровую платформу «RWB Среда» для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«RWB Среда» объединяет сервисы для работы с экосистемой RWB, актуальные меры поддержки и практические материалы для предпринимателей. На платформе собраны инструменты для развития бизнеса на Wildberries, консультационные материалы, статьи, видео и инструкции.

«Это единая точка входа для предпринимателей, которая помогает ориентироваться в возможностях экосистемы RWB и находить необходимые инструменты для развития бизнеса. Мы собрали на одной платформе актуальные меры поддержки, практические материалы, сервисы и решения для продавцов и партнеров. На первом этапе сфокусировались на наиболее востребованных инструментах поддержки для адаптации бизнеса в новых условиях. В дальнейшем будем последовательно расширять функциональность платформы — от диагностики бизнеса с помощью ИИ-ассистента до возможностей привлечения дополнительного финансирования через сервисы RWB. Создание такой единой среды — важный шаг в развитии инфраструктуры поддержки МСП: предприниматель получает понятный и удобный доступ к инструментам, которые помогают повышать эффективность бизнеса, находить новые точки роста и масштабироваться», — сказала директор департамента реализации поддержки предпринимательства RWB Юлия Полетаева.

В «RWB Среду» также вошли материалы и сервисы PRO WB. Предприниматели смогут найти на одной платформе инструменты для развития бизнеса и полезные информационные материалы по работе с Wildberries.

Кроме того, в состав «RWB Среды» вошла акселерационная программа «Платформа роста». Программа помогает предпринимателям развивать бизнес и работать с возможностями электронной коммерции. Сегодня в программе более 2000 брендов из 58 регионов и предприниматели из Узбекистана, Белоруссии и Кыргызстана. Подать заявку можно в период открытого набора на сайте проекта.

Проект «RWB Среда» должен сделать инструменты экосистемы RWB доступнее для предпринимателей за пределами крупнейших городов и объединить цифровые сервисы с поддержкой на региональном уровне.