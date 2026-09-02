Аналитика «МТС AdTech»: частота заказов в сегменте еды быстрого приготовления увеличилась на 60% за первое полугодие 2026 года

По данным «МТС AdTech», за январь–июль 2026 года среднее количество заказов на одного активного пользователя в сегменте Fast Food выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало рекордным показателем среди исследуемых категорий ритейла. Для сравнения: в категориях Beauty и DIY прирост составил 50% и 22% соответственно. При этом среднемесячная активная аудитория приложений фастфуда увеличилась на 9%.

За исследуемый период пользователь совершает 5,6 заказа в месяц против 3,5 годом ранее. Столь высокая вовлеченность сопровождается расширением аудитории: количество уникальных пользователей приложений в этой категории увеличилось на 8% за отчетный период. При этом пользователи не ограничиваются одним сервисом: в среднем один человек использует 1,7 приложения в сегменте Fast Food, что говорит о высокой конкуренции за регулярное внимание покупателя и необходимости для брендов удерживать интерес релевантными предложениями.

Внутри категории произошли заметные изменения в расстановке сил. Лидером по числу заказов на пользователя остается «Вкусно – и точка», однако «Ростикс» продемонстрировал впечатляющую динамику, поднявшись с третьего на второе место и опередив «Додо Пиццу». Замыкают топ-5 «Бургер Кинг» и «Теремок».

За исследуемый период средний чек у «Ростикс» увеличился на 20%, у «Бургер Кинг» — на 17%, у «Вкусно – и точка» — на 13%. Примечательно, что аудитория фастфуда практически гендерно сбалансирована — 49% женщин и 51% мужчин, а почти половина пользователей (49%) относится к группе с доходом до 70 тысяч рублей в месяц.

Наибольший прирост уникальных пользователей в сегменте показали «Вкусно – и точка» (14%), «Додо Пицца» (9%) и «Ростикс» (4%).

«Рост частоты заказов на 60% — это не просто цифра, а маркер смены потребительской модели: фастфуд становится ежедневной рутиной, а не эпизодическим выбором. Для игроков рынка это означает, что борьба смещается в плоскость удержания внимания в моменте, когда пользователь уже открыл приложение. В условиях, когда средний пользователь использует 1,7 сервиса, побеждает тот, кто предлагает не скидку, а релевантный контекст и персонализацию в реальном времени», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.