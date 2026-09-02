Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Аналитика «МТС AdTech»: частота заказов в сегменте еды быстрого приготовления увеличилась на 60% за первое полугодие 2026 года

По данным «МТС AdTech», за январь–июль 2026 года среднее количество заказов на одного активного пользователя в сегменте Fast Food выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало рекордным показателем среди исследуемых категорий ритейла. Для сравнения: в категориях Beauty и DIY прирост составил 50% и 22% соответственно. При этом среднемесячная активная аудитория приложений фастфуда увеличилась на 9%.

За исследуемый период пользователь совершает 5,6 заказа в месяц против 3,5 годом ранее. Столь высокая вовлеченность сопровождается расширением аудитории: количество уникальных пользователей приложений в этой категории увеличилось на 8% за отчетный период. При этом пользователи не ограничиваются одним сервисом: в среднем один человек использует 1,7 приложения в сегменте Fast Food, что говорит о высокой конкуренции за регулярное внимание покупателя и необходимости для брендов удерживать интерес релевантными предложениями.

Внутри категории произошли заметные изменения в расстановке сил. Лидером по числу заказов на пользователя остается «Вкусно – и точка», однако «Ростикс» продемонстрировал впечатляющую динамику, поднявшись с третьего на второе место и опередив «Додо Пиццу». Замыкают топ-5 «Бургер Кинг» и «Теремок».

За исследуемый период средний чек у «Ростикс» увеличился на 20%, у «Бургер Кинг» — на 17%, у «Вкусно – и точка» — на 13%. Примечательно, что аудитория фастфуда практически гендерно сбалансирована — 49% женщин и 51% мужчин, а почти половина пользователей (49%) относится к группе с доходом до 70 тысяч рублей в месяц.

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему
Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему Импортонезависимость

Наибольший прирост уникальных пользователей в сегменте показали «Вкусно – и точка» (14%), «Додо Пицца» (9%) и «Ростикс» (4%).

«Рост частоты заказов на 60% — это не просто цифра, а маркер смены потребительской модели: фастфуд становится ежедневной рутиной, а не эпизодическим выбором. Для игроков рынка это означает, что борьба смещается в плоскость удержания внимания в моменте, когда пользователь уже открыл приложение. В условиях, когда средний пользователь использует 1,7 сервиса, побеждает тот, кто предлагает не скидку, а релевантный контекст и персонализацию в реальном времени», — сказал коммерческий директор «МТС AdTech» Артем Пуликов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие тенденции определят рынок заказной разработки в ближайшие годы

Федеральная разведка Германии вербует геймеров «с сильными цифровыми навыками»

Какие отрасли уже перевели свои серверы и рабочие станции на российскую операционную систему

«Яндекс» тестирует покупки товаров через умные ТВ

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

В интернете появилась спецреклама для ИИ-ботов. Живые люди ее не видят

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще