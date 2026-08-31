«ПланФикс» добавил на дашборды сравнение плановых и фактических показателей

В дашбордах «ПланФикса» появился новый тип данных — «План и Факт». Он позволяет выводить на одном виджете целевой и фактический показатели, сравнивать текущий результат с заданным планом и отслеживать выполнение KPI. Плановые и фактические значения можно вводить вручную, рассчитывать автоматически по данным системы или комбинировать оба способа. Об этом CNews сообщили представители «ПланФикса».

Ранее виджеты дашбордов «ПланФикса» позволяли отображать только итоговые показатели: количество задач или контактов, суммы по выбранным полям и распределение данных с помощью диаграмм. Новый режим дополняет эти возможности сравнением результата с целевым значением. Например, руководитель может одновременно видеть установленный план продаж и фактическую выручку за текущий период.

Варианты визуализации и гибкая настройка источников

Для отображения «Плана и Факта» доступны три варианта визуализации: число, кольцевая и круговая диаграммы. Источники данных для планового и фактического показателей настраиваются независимо друг от друга. Оба значения можно вводить вручную, получать из «ПланФикса» либо использовать смешанную схему — например, задавать план вручную, а факт рассчитывать автоматически.

Если показатель формируется на основе данных системы, пользователь может выбрать в качестве источника задачи или контакты, настроить подсчет количества записей либо суммы по определенному полю, а также задать фильтры по проекту, статусу, ответственному, периоду и другим параметрам.

Применение для различных бизнес-показателей

Новый тип виджетов подходит для контроля продаж, финансовых показателей, объема выполненных работ и других KPI. Например, месячный план по выручке руководитель может внести вручную, а фактическое значение будет автоматически рассчитываться по данным сделок, которые сотрудники ведут в «ПланФиксе». По мере работы показатель обновляется, на дашборде всегда видны не только текущий результат, но и степень его соответствия установленной цели.