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ИТ-компания KTS выходит на рынок HRTech с WFM-системой Wolfram

ИТ-компания KTS объявила о выходе на рынок HRTech и запуске собственной Workforce Management платформы — Wolfram WFM. Система прогнозирует почасовую потребность в персонале, автоматически формирует графики смен с учетом требований ТК РФ и передает данные о фактически отработанных часах в расчетные системы. Об этом CNews сообщили представители KTS..

Разработка Wolfram WFM стала ответом на запрос рынка. В компаниях со сменным графиком составление расписаний в таблицах отнимает у руководителей подразделений до 80% рабочего времени и приводит к потерям до 5% фонда оплаты труда. Бизнес регулярно сталкивается с перекосами нагрузки: переплачивает за простой лишних людей в спокойные часы либо теряет выручку и качество сервиса из-за нехватки рук в пиковые периоды. Кроме того, при ручной сборке сложно контролировать переработки и обязательные межсменные интервалы.

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Wolfram WFM переводит управление сменным персоналом в единый цифровой контур. Алгоритм рассчитывает нагрузку на каждый рабочий час и распределяет смены с опорой на квалификацию, грейды и доступность сотрудников. Линейный персонал подтверждает выходы и обменивается сменами с коллегами через мобильный интерфейс, а факт присутствия на точке отмечается с помощью QR-кода. Руководство на сводном дашборде отслеживает статусы утверждения графиков, соблюдение нормативов и операционные метрики по всей сети.

«Дефицит линейных кадров делает любые перекосы в расписании критичными особенно для сетевого ритейла, производств, логистики и общепита. Wolfram WFM помогает гибко строить графики смен под поток покупателей и объем работы, сохраняет маржинальность бизнеса и освобождает ресурс управляющих на точках для стратегических задач и роста клиентского сервиса», — отметил представитель KTS.

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