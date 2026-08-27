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Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера

Caviar создал кастомный iPhone 17 Pro Max со встроенными часами-дозиметром. В центральную часть корпуса интегрирован функциональный измерительный модуль со счетчиком Гейгера-Мюллера, способный регистрировать гамма-излучение. Дизайн смартфона выполнен в эстетике профессиональных измерительных приборов и оборудования радиационного контроля. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главным элементом Geiger стали часы-дозиметр СИГ-РМ1208. Caviar интегрировал устройство непосредственно в заднюю панель iPhone 17 Pro Max, превратив технический прибор в композиционный центр кастома.

Часы оснащены счетчиком Гейгера-Мюллера и позволяют контролировать уровень гамма-излучения. Показания выводятся на цифровой дисплей, а при достижении заданного уровня устройство способно подать предупреждающий сигнал. За аналоговую часть отвечает швейцарский кварцевый механизм Ronda 763.

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Caviar

Архитектура корпуса Geiger продолжает характер самого измерительного прибора. Массивные металлические панели, геометрические грани, открытые винты и контрастные черные элементы создают образ высокоточного промышленного оборудования.

Через центральную ось корпуса проходят красные индикаторные линии, напоминающие сигнальную маркировку технических систем. В нижней части расположен объемный знак радиационной опасности, который завершает композицию и сразу раскрывает назначение встроенного устройства.

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Концепция Geiger посвящена способности человека измерять невидимые процессы окружающего мира. Радиация существует за пределами непосредственного восприятия, а счетчик Гейгера переводит ее в цифры и сигналы.

Caviar объединил эту функцию с одним из самых узнаваемых персональных устройств современности. В результате iPhone становится одновременно смартфоном, часами, дозиметром и коллекционным технологическим объектом.

Цена начинается от 799 000 руб.

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