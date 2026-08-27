Caviar представил iPhone 17 со встроенным счетчиком Гейгера

Caviar создал кастомный iPhone 17 Pro Max со встроенными часами-дозиметром. В центральную часть корпуса интегрирован функциональный измерительный модуль со счетчиком Гейгера-Мюллера, способный регистрировать гамма-излучение. Дизайн смартфона выполнен в эстетике профессиональных измерительных приборов и оборудования радиационного контроля. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главным элементом Geiger стали часы-дозиметр СИГ-РМ1208. Caviar интегрировал устройство непосредственно в заднюю панель iPhone 17 Pro Max, превратив технический прибор в композиционный центр кастома.

Часы оснащены счетчиком Гейгера-Мюллера и позволяют контролировать уровень гамма-излучения. Показания выводятся на цифровой дисплей, а при достижении заданного уровня устройство способно подать предупреждающий сигнал. За аналоговую часть отвечает швейцарский кварцевый механизм Ronda 763.

Архитектура корпуса Geiger продолжает характер самого измерительного прибора. Массивные металлические панели, геометрические грани, открытые винты и контрастные черные элементы создают образ высокоточного промышленного оборудования.

Через центральную ось корпуса проходят красные индикаторные линии, напоминающие сигнальную маркировку технических систем. В нижней части расположен объемный знак радиационной опасности, который завершает композицию и сразу раскрывает назначение встроенного устройства.

Концепция Geiger посвящена способности человека измерять невидимые процессы окружающего мира. Радиация существует за пределами непосредственного восприятия, а счетчик Гейгера переводит ее в цифры и сигналы.

Caviar объединил эту функцию с одним из самых узнаваемых персональных устройств современности. В результате iPhone становится одновременно смартфоном, часами, дозиметром и коллекционным технологическим объектом.

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