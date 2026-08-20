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«Диасофт» интегрировала ИИ-ассистентов в решение для управления проектами Digital Q.PM

Компания «Диасофт» развивает применение ИИ-ассистентов в решении для управления проектами Digital Q.PM. ИИ-ассистенты помогают автоматизировать планирование, распределение ресурсов, мониторинг выполнения задач и подготовку отчетности. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

Digital Q.PM предназначена для управления проектами, программами и портфелями проектов. Решение помогает организациям планировать работы, контролировать сроки, управлять загрузкой команд и отслеживать выполнение задач. Использование ИИ-ассистентов расширяет эти возможности и снижает нагрузку на руководителей проектов и участников команд.

В Digital Q.PM ИИ-ассистенты могут применяться для автоматизации расписаний и распределения ресурсов. Алгоритмы анализируют планы графики, доступность специалистов, критические точки проекта, финансовый план проекта и другие параметры. На основе этих данных система помогает формировать проектные планы и при необходимости корректировать их при изменении условий: например, при сдвиге сроков, изменении загрузки команды или перераспределении задач.

Еще одно направление применения ИИ — мониторинг выполнения работ. ИИ-ассистенты помогают отслеживать прогресс по задачам, фиксировать отклонения от плана и уведомлять команду и менеджеров о статусе операций. Это позволяет быстрее выявлять проблемные зоны и принимать управленческие решения до того, как отклонения повлияют на сроки проекта.

Решение также использует ИИ для подготовки статусов по проекту. Ассистенты могут формировать сводки для руководителей, заказчиков и других заинтересованных сторон на основе данных о ходе проекта, статусе задач, загрузке ресурсов, финансовых показателей и выявленных рисках. Также могут предлагать сценарии решения возникших проблем.

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Отдельное внимание уделяется управлению рисками. Алгоритмы ИИ анализируют данные проекта и помогают выявлять потенциальные угрозы: перегрузку ресурсов, возможные задержки, зависимость задач от критических этапов и другие факторы, которые могут повлиять на результат.

«Применение ИИ в управлении проектами дает эффект там, где требуется постоянно учитывать множество изменяющихся факторов: сроки, ресурсы, загрузку команд, зависимости между задачами и риски. Для нас важно, чтобы решение Digital Q.PM не просто фиксировало состояние проекта, а помогало руководителям быстрее видеть отклонения, прогнозировать последствия и принимать решения на основе актуальных данных», — отметила Екатерина Черных, главный архитектор продуктового направления «Управление проектами и командами» в компании «Диасофт».

Развитие ИИ-ассистентов в Digital Q.PM направлено на повышение прозрачности проектного управления и сокращение ручной работы при планировании, контроле и отчетности. Это особенно важно для крупных организаций, где одновременно ведутся десятки и сотни проектов, а качество управления зависит от актуальности данных и скорости реакции на изменения.

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