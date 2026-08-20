«Битрикс24» запустил чат-бот, который настраивает цифровые рабочие места по описанию в чате

Компания «Битрикс24» выпустила приложение «Генератор Цифровых Рабочих Мест». Пользователь описывает нужный процесс в чате, например, работу с заявками или адаптацию новых сотрудников. Бот сам создает этапы, по которым движется работа, карточки с нужными полями и автоматические действия на каждом этапе. Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

Обычно такую настройку делает администратор или внешний интегратор. Для этого нужно вручную завести десятки элементов и связать их между собой. Для небольшой компании это заметный барьер и вынуждает ради базовой настройки приходится искать специалиста. Приложение убирает этот шаг.

Инструмент работает в формате переписки. Пользователь описывает задачу, бот показывает, что именно собирается создать, и если чего-то не понял, задает вопросы. Пользователь подтверждает действие и получает ссылку на готовый результат. Ничего не создается до подтверждения, а если что-то не получилось, бот сообщает об этом.

Кроме структуры, бот настраивает автоматические действия: уведомить сотрудника или руководителя, поставить задачу, планировать звонок или встречу, отправить письмо. Их можно запускать одновременно или по очереди.

Ключевое отличие от чат-ассистентов — бот вносит изменения на портале сам, а не просто подсказывает. За понимание запроса и диалог отвечает ИИ, а сборку структуры выполняет детерминированный генератор, работающий по строгим правилам, поэтому результат воспроизводим и технически корректен: правильные коды стадий, типы полей, структура роботов.

Отдельная подписка на приложение не нужна. ИИ-запросы оплачиваются напрямую с аккаунта клиента, по факту использования. Пользователь платит только за фактические генерации.

Приложение уже доступно на маркетплейсе «Битрикс24».