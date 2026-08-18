Директором по страхованию и инвестициям в «Сравни» стал Арам Мурадян

Арам Мурадян назначен директором по страхованию и инвестициям финансового маркетплейса «Сравни». В новой должности он будет отвечать за стратегическое развитие направлений, расширение партнерской сети, а также за запуск новых финтех-продуктов. Об этом CNews сообщил представитель «Сравни».

Под его руководством объединятся две вертикали. Существующая структура команд внутри них при этом сохранится. Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса «Сравни», продолжит работу в команде и сосредоточится на дальнейшем развитии направления. В перспективе он подключится к работе с партнерами в инвестиционном блоке.

Арам имеет большой опыт работы в страховом бизнесе. Последние девять лет он работал в «Ренессанс Страховании», где в роли управляющего директора департамента отвечал за взаимодействие с экосистемными партнерами, финансовыми институтами и посредниками.

«Сравни» — лидирующий маркетплейс, который меняет логику работы с финансовыми продуктами и делает их выбор более быстрым и осознанным. Объединение страховой и инвестиционной вертикалей компании позволит клиентам решать разные вопросы в одном месте. Моя задача — развивать эту инфраструктуру, увеличивать количество повторных и смежных покупок и вместе с партнерами делать путь для клиента проще и удобнее. В перспективе «Сравни» должен стать платформой, с которой клиент продолжает взаимодействовать на протяжении всего жизненного цикла финансовых продуктов — от оформления до решения страховых случаев», — сказал Арам Мурадян.

Арам Мурадян окончил Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова по направлению «финансы». Основную часть карьеры он провел в страховании, работая в компаниях «Интач» и «Ренессанс Страхование». В последней он прошел путь от менеджера в управлении маркетинга до управляющего директора департамента по работе с партнерами.