Более половины молодых предпринимателей предпочитают запускать бизнес в одиночку

Большинство молодых предпринимателей считают, что запускать бизнес надо в одиночку, без привлечения партнеров. Как следует из совместного исследования «Корпорации МСП» (группа ВЭБ.РФ), Агентства стратегических инициатив (АСИ), «МСП Банка» и Frank RG, самостоятельный старт собственного дела выбирают 57% молодых людей в возрасте от 19 до 39 лет. Они уверены, что отсутствие партнеров позволяет не зависеть от участия других людей в управлении бизнесом и дает возможность самостоятельно принимать решения. В то же время 19% привлекают в качестве партнеров друзей, а 17% — родственников. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Молодые предприниматели считают запуск бизнеса в одиночку наиболее правильным и безопасным вариантом, чтобы сохранить полный контроль. 57% делают выбор в пользу автономности принятия решений и управления финансами, персональной ответственности. При этом часть из них не исключают партнерства с сохранением ключевых функций за одним человеком. При этом мы также выяснили, что более 40% молодых предпринимателей признают нехватку знаний для ведения бизнеса. Чтобы помочь молодежи, на МСП.РФ запустили специальный раздел, где помимо обучения есть доступ к специальным мерам поддержки. Также вместе с АСИ проводим конкурс «Создай НАШЕ» для предпринимателей до 35 лет с призовым фондом свыше 100 млн руб.», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Сегодня, как следует из результатов исследования, молодые предприниматели стараются рассчитывать только на себя, а партнерство рассматривают не столько в качестве ресурса для роста, сколько источника дополнительных рисков. Так, об участии друзей или знакомых на старте бизнеса рассказал примерно каждый пятый молодой предприниматель. Причем, многие подчеркивали, что оно чаще носило неформальный характер. Такие союзы обычно не являются долгосрочными по причине разных ожиданий, вовлеченности, взглядов на бизнес-процессы. Однако все это нередко позволяет сохранять личные отношения.

Еще реже молодые предприниматели выбирают в качестве деловых партнеров родственников. Несмотря на то, что участие в бизнесе супругов, родителей, братьев или сестер было названо более устойчивым форматом, чем привлечение друзей, лишь 17% участников исследования использовали такое партнерство при запуске собственного дела. Основная причина неготовности к привлечению родственников — риск смешения личных и рабочих отношений, что способно нивелировать эффект от высокого уровня доверия, общей ответственности и готовности к компромиссам.

Всего лишь 8% молодых предпринимателей пользуются формальным партнерством с инвесторами или финансовыми организациями. Настороженность у них вызывают, прежде всего, возможные потеря автономности и расхождение стратегических интересов. Не снижают опасений даже разделение ролей, когда один из участников отвечает за инвестиции, а другой — за операционную деятельность и развитие бизнеса.

Сегодня в России насчитывается более 1,1 млн ИП в возрасте до 35 лет. Поддержка молодежи является отдельным направлением работы «Корпорации МСП», которое она развивает самостоятельно и в партнерстве с некоммерческими организациями, деловыми объединениями и органами власти.