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«Компас-3D v25» сертифицирован для работы в ОС «Альт»

Компании «Аскон» и «Базальт СПО» подтвердили прямую совместимость новой версии системы проектирования «Компас 3D v25» с операционными системами «Альт Рабочая станция 11» и «Альт Рабочая станция К 11». В обеих ОС доступны все ключевые функции новой версии «Компас 3D». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

Благодаря сотрудничеству разработчиков промышленные предприятия могут строить на отечественных решениях надёжную, производительную и защищённую ИТ инфраструктуру рабочих мест инженеров-проектировщиков. Инженеры могут выполнять 3D моделирование деталей и сборочных единиц, оформлять чертежи, схемы и спецификации, вести 2D-проектирование.

Технологическое партнерство «Базальт СПО» и «Аскон» основано на соглашении, заключенном в 2022 г. Компании ежегодно подтверждают совместимость своих продуктов и разработали импортонезависимый инженерный программный аппаратный комплекс (ПАК).

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