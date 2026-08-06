TData и «Базис» подтвердили нативную совместимость решений

«Базис», участник российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, и TData, российский разработчик платформы для аналитики данных (входит в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома»), успешно завершили тестирование технологической совместимости своих продуктов. По итогам испытаний стороны подтвердили корректность развертывания и работы решений TData в виртуальной среде платформы Basis Dynamix Enterprise. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Результаты функциональных испытаний показали, что решения двух российских разработчиков могут использоваться в составе единой технологической архитектуры. Для заказчика проверенная работоспособность программной связки означает, что при подготовке проекта не нужно будет начинать оценку совместимости с нуля и самостоятельно выяснять, смогут ли прикладные продукты работать на выбранной платформе виртуализации. Это помогает сократить подготовительный этап пилотного проекта и снизить риски, которые могут возникать при интеграции решений разных вендоров.

Basis Dynamix Enterprise представляет собой высокопроизводительное решение на базе динамической инфраструктуры, позволяющее управлять виртуальными средами. Платформа TData охватывает основные этапы работы с корпоративными данными. Она помогает обрабатывать большие массивы данных, собирать и передавать информацию, размещать ее в хранилищах и озерах данных, управлять справочниками и др. видеть новые возможности использования информации, накапливающейся в компании.

Дмитрий Дворцов, директор по работе с партнерами компании «Базис»: «При переходе на российское ПО заказчику важно понимать, как поведут себя прикладные системы после переноса на новую инфраструктуру. Совместные испытания позволяют проверить это до начала промышленного внедрения. Подтверждение совместимости с продуктами TData расширяет перечень корпоративных решений, которые можно разворачивать на платформе Basis Dynamix Enterprise, и делает формирование отечественного ИТ-стека более предсказуемым».

Иван Аблов, коммерческий директор TData: «Результаты испытаний подтвердили эффективность нашего подхода к построению ИТ решений в единой технологической среде. Сотрудничество с „Базисом“ позволяет предлагать заказчикам согласованные продукты, минимизируя сложности на этапе интеграции. Мы продолжим развивать это направление, чтобы сокращать сроки реализации проектов и обеспечивать клиентам масштабирование решений».