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Centicore Group вошла в рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России»

Centicore Group, разработчик программного обеспечения и комплексных ИТ-решений, вошла в ежегодный рейтинг «CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России». По итогам 2025 г. компания закрепилась в Топ-200, показав рост выручки на 79,67% и двукратное увеличение штата.

Исследование CNews Analytics традиционно охватывает 500 крупнейших игроков отечественного ИТ-рынка. Суммарная выручка участников рейтинга в 2025 г. составила почти 3,6 трлн руб. Заняв 178 строчку, Centicore Group подтвердила свой статус одного из наиболее динамично развивающихся и устойчивых игроков на российском ИТ-рынке, успешно закрепляя свои позиции среди ведущих участников отрасли.

В 2025 г. выручка компании Centicore Group превысила показатель 2024 г. на 79,67%. Рост бизнеса сопровождался масштабным наращиванием кадрового потенциала: штатная численность сотрудников увеличилась на 114,13%.

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Опрошенные CNews лидеры отрасли ожидают новый скачок роста в ближайшее время за счет реализации отложенного спроса после снижения ключевой ставки ЦБ. Centicore Group, укрепившая свои финансовые и кадровые показатели, намерена использовать этот тренд для дальнейшего масштабирования бизнеса.

«Такой рост – это результат последовательной стратегии. Мы целенаправленно инвестировали в продуктовую экспертизу, выстраивание качественных внутренних процессов и развитие прочных партнерских отношений. Сегодня Centicore Group обладает необходимым ресурсом и компетенциями, чтобы брать на себя новые масштабные проекты. Мы готовы к дальнейшему развитию как на российском, так и на международных рынках», – сказал Евгений Богачев, директор департамента управления ресурсом.

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