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85% россиян делают покупки на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты

Платежный сервис «Апельсин» провел исследование о том, как россияне распоряжаются зарплатой. Выяснилось, что большинство жителей страны сначала закрывают обязательные расходы. Об этом CNews сообщили представители «Апельсина».

В день получения зарплаты опрошенные в первую очередь оплачивают ЖКХ (73%) и покупают продукты (67%). Более половины респондентов (57%) откладывают часть дохода, 52% покупают что-то приятное для себя, а 30% закрывают долги. Первую зарплату жители страны чаще всего тратили на одежду и обувь (18%), подарок близким (16%) или посещение кафе или ресторана с друзьями (14%). При этом 36% уже не помнят, на что именно ушел их первый заработок.

Чаще всего без чувства вины 41% россиян готовы потратить на себя в день зарплаты от 1 до 5 тыс. руб., 27% — до 1 тыс. руб., 24% — от 5 до 10тыс. руб., а 8% — более 10 тыс. руб. Большинство жителей страны (85%) покупают товары на маркетплейсах в первый же день после зачисления зарплаты. При этом 55% из них делают это время от времени, а 30% — регулярно.

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Около половины респондентов (46%) ежемесячно откладывают до 25% зарплаты, а 30% — менее 10%. Основная цель накоплений — финансовая подушка безопасности (60%). Также россияне чаще всего копят на путешествия (40%), автомобиль (24%), технику (24%) и недвижимость (22%).

После получения зарплаты 32% жителей страны позволяют себе потратить больше обычного, а 24%, наоборот, стараются экономить. Чувство финансовой свободы у 24% сохраняется примерно до середины месяца, у 20% — около недели, а у 15% — всего пару дней. Чаще всего опрошенным не удаётся сохранить часть зарплаты до конца месяца из-за неожиданных трат (57%), а также повседневных расходов (37%), спонтанных покупок (24%) и помощи близким (15%).

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