«РТК Сервис» стал авторизованным партнером ГК «Аквариус»

Системный интегратор «РТК Сервис» объявил о получении статуса авторизованного партнера ГК «Аквариус» — одного из представителекй российского рынка разработки и производства вычислительной техники и ИТ решений. Партнерство позволяет интегратору расширить спектр услуг для корпоративных заказчиков и операторов связи за счет внедрения полного цикла ИТ инфраструктуры на базе отечественных решений Aquarius. Широкий портфель продуктов «Аквариуса», включающий серверы, системы хранения данных, телеком решения и клиентские устройства, формирует единую архитектуру и обеспечивает бесшовную интеграцию в существующую среду заказчика.

Бизнес партнерство поддерживает стратегию «РТК Сервис» по развитию направления «ИТ и телеком инфраструктура» и наращиванию линейки импортонезависимых решений, основанных на проверенных российских технологиях. Интегратор сотрудничает с ведущими производителями оборудования, программного обеспечения и инженерных систем, а сотрудничество с «Аквариусом» усиливает комплексный подход к реализации проектов за счет высокой технологической экспертизы производителя.

Собственная лаборатория «РТК Сервис», располагающая более чем 850 единицами активного оборудования, позволяет заблаговременно тестировать совместимость решений «Аквариуса» с действующей инфраструктурой заказчиков. Такой подход особенно востребован при реализации проектов для объектов критической информационной инфраструктуры и в случаях, когда к системам предъявляются повышенные требования по надежности и отказоустойчивости. Использование оборудования Aquarius в таких сценариях подтверждает высокую зрелость и надежность технологической платформы компании.

«Партнерство с «РТК Сервис» — это синергия инженерной экспертизы интегратора и надежных отечественных решений Aquarius. Компетенции партнера в сетевых и телеком проектах позволяют максимально эффективно раскрывать потенциал оборудования «Аквариуса» в сложных инфраструктурных средах. Для enterprise заказчиков это означает не просто поставку техники, а гарантированную работоспособность всей архитектуры и сквозную ответственность на всех этапах, от проектирования до эксплуатации», — сказал Аркадий Соколов, коммерческий директор ГК «Аквариус».

«Рынок демонстрирует устойчивый спрос на отечественные ИТ решения, в которых оптимально сочетаются производительность и отказоустойчивость. Статус авторизованного партнера «Аквариуса» позволяет нам усилить экспертную составляющую нашего предложения и предоставлять заказчикам верифицированные технологические решения на базе продуктов одного из ключевых российских производителей. Возможности нашей лаборатории помогают минимизировать риски интеграции еще на этапе пресейла — это напрямую влияет на сроки и бюджет проектов», — отметил Олег Алленов, коммерческий директор «РТК Сервис».