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«Авито Работа»: вакансии сканировщиков лидируют по динамике размера среднего зарплатного предложения в I полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Работы» изучили вакансии, опубликованные на платформе, и составили рейтинг профессий с самыми динамично растущими зарплатными предложениями. По итогам I полугодия 2026 г. лидером стала позиция сканировщика — средние зарплатные предложения для специалистов выросли на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 125,69 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

На втором месте оказались газорезчики со средним зарплатным предложением 118,05 тыс. руб/мес — за год показатель вырос на 55%. Газорезчики выполняют резку металла с использованием газового оборудования, работают на строительных площадках и в металлообрабатывающих цехах. Третью строчку рейтинга заняли операторы станков — работодатели предлагали им в среднем 114,15 тыс. руб/мес, что на 43% выше прошлогодних показателей.

На четвертом месте вакансии для сотрудников складов. Таким специалистам в I полугодии 2026 г. работодатели в среднем были готовы платить 100,39 тыс. руб/мес (+42% за год). Замыкает пятерку лидеров профессия наладчика, для которой средние зарплатные предложения составили 123,91 тыс. руб/мес (+35%). Наладчики отвечают за настройку, обслуживание и ремонт производственного оборудования, обеспечивая его бесперебойную работу.

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Важно учитывать, что указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода может зависеть от региона трудоустройства, графика работы, опыта и квалификации специалиста, а также специфики конкретного работодателя.

«Несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит, который варьируется от профессии и региона, мы наблюдаем рост числа вакансий: в I полугодии 2026 г. количество предложений для сборщиков мебели выросло на 69% год к году, для сотрудников склада — на 39%, для газорезчиков — на 7%. Но сегодня предприятия все активнее инвестируют не только в расширение штата, но и в повышение эффективности существующих производственных процессов. Также при общем замедлении "зарплатной гонки" мы отмечаем рост зарплатных предложений в вакансиях для наиболее востребованных специалистов, обеспечивающих производственные и логистические процессы», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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