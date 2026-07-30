«РТК-Сервис» и «НТЦ Протей» заключили стратегическое партнерство

Системный интегратор «РТК-Сервис» и российский разработчик и производитель программно-аппаратных продуктов для операторов мобильной и фиксированной связи «НТЦ Протей» объявляют о новом этапе стратегического партнерства, направленного на реализацию комплексных проектов по импортозамещению для операторов связи. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Сервис».

Ранее компании уже реализовывали совместные проекты, например, в 2025 г. провели большую работу по созданию первого в России прототипа мобильного ядра из компонентов отечественного производства. Интегратор «РТК-Сервис» провел комплекс работ по тестированию, подбору оптимального состава российского оборудования и созданию соответствующего программно-аппаратного комплекса на базе продуктов «НТЦ Протей».

«"РТК-Сервис" выступает в роли центра валидации и создания надежной обвязки для решений "НТЦ Протей". С момента создания прототипа первого отечественного пакетного ядра EPC мы вышли на новый уровень партнерства, ценность которого – в формировании единой точки ответственности со стороны интегратора, который закрывает полный цикл работ, от проектирования и стендирования продуктов до их внедрения и сервисной поддержки, а также совместной работы производителя и интегратора над доработкой решений под каждый конкретный кейс. Это значительно снижает риски заказчиков и ускоряет путь к достижению технологического суверенитета телеком-индустрии», – сказал генеральный директор «РТК-Сервис» Константин Савчук.

«Мы видим, что интерес к отечественным продуктам сохраняется для отрасли, ведь задачи по импортозамещению остаются актуальными для всех операторов "большой четверки". Объединение экспертизы в интеграции и тестировании и наших компетенций в разработке ПО операторского класса формирует для заказчиков уникальное рыночное предложение. Стратегическое партнерство с "РТК-Сервис" открывает нашим компаниям значительные перспективы для укрепления лидерских позиций и освоения новых рыночных ниш», – сказал вице-президент по маркетингу «НТЦ Протей» Владимир Фрейнкман.