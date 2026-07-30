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«Авито Работа»: Сварщики стали одними из самых высокооплачиваемых рабочих специалистов в I полугодии 2026 года

Аналитики «Авито Работы» составили рейтинг рабочих профессий с самыми высокими зарплатными предложениями по итогам I полугодия 2026 г. По итогам рассматриваемого периода одни из самых высоких зарплатных предложений работодатели предлагали сварщикам — 234,88 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Второе место заняли автослесари — им в I полугодии 2026 г. работодатели в среднем были готовы платить 178,17 тыс. руб/мес. Автослесари выполняют техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Третью строчку рейтинга заняли автожестянщики — работодатели предлагали им в среднем 175,69 тыс. руб/мес. Рост зарплатных предложений здесь объясняется высоким спросом на услуги кузовного ремонта и растущей потребностью автосервисов в опытных мастерах.

На четвертом месте — позиция газосварщика, для которой средние зарплатные предложения составили 166,5 тыс. руб/мес. Эти специалисты выполняют газовую сварку деталей и конструкций из различных сталей и цветных металлов, осуществляют термообработку сварных стыков и наплавление твердыми сплавами. Пятое место заняла позиция автомаляра — в среднем специалистам предлагали 158,95 тыс. руб/мес.

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Важно учитывать, что приведенные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, указанных работодателями в вакансиях на платформе. Фактический уровень дохода зависит от региона трудоустройства, графика работы, опыта и квалификации специалиста, а также специфики конкретного работодателя.

«Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий по итогам первого полугодия показывает, что рабочие специальности остаются драйверами роста зарплат на рынке труда. Мы видим значительное увеличение числа вакансий в ряде профессий: заметно вырос спрос на автожестянщиков (+144%), строителей (+127%), а также автослесарей (+104%). Рабочие специальности остаются в числе самых востребованных на рынке труда благодаря устойчивому развитию промышленности, строительства и других сфер с высоким спросом на прикладные профессии», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

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