Аналитика Bronevik.com: средний чек за бронирование туристического жилья на бархатный сезон снизился на 9%

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования отелей и других объектов размещения для туристических поездок в сентябре и октябре 2026 г. Согласно исследованию, количество заказов практически не изменилось в годовом сопоставлении, однако средняя стоимость размещения снизилась на 9%. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

По данным на конец июля, туристы бронируют туристическое жилье на бархатный сезон в среднем за 6,2 тыс. руб. за ночь, тогда как год назад средний чек на этом этапе продаж составлял 6,8 тыс. руб.

Наиболее заметное снижение стоимости бронирования наблюдается в пятизвездочных объектах – на 17%, с 21,2 тыс. до 17,5 тыс. руб. за ночь. Средний чек в «трех звездах» уменьшился на 12%, до 5,9 тыс. руб. за ночь, в объектах без категории – на 11%, до 3,9 тыс. руб. Чек в четырехзвездочных отелях снизился на 4%, до 9,8 тыс. руб. за ночь, в однозвездочных – на 3%, до 3,6 тыс. руб. Единственной категорией, в которой средний чек вырос, стали двухзвездочные объекты – на 5% (до 4,2 тыс. руб. за ночь).

Среди типов туристического жилья наиболее заметно снизилась стоимость бронирования в загородных отелях – на 17%, до 10,6 тыс. руб. за ночь. Средний чек в хостелах уменьшился на 16% (1,6 тыс. руб.), в гостевых домах – на 12% (3,6 тыс. руб.), в апартаментах – на 7% (3,9 тыс. руб.), в классических отелях – на 6% (7,7 тыс. руб.), в апарт-отелях – на 2% (6 тыс. руб.). Исключением стали санатории, где средняя стоимость проживания выросла на 10% – до 13,3 тыс. руб. за ночь.

«Безусловно, в текущих условиях отельеры гораздо осторожнее подходят к повышению тарифов. Однако снижение среднего чека в этом сезоне связано не столько с ценовой политикой объектов размещения, сколько с изменением потребительского поведения туристов. Путешественники стали внимательнее относиться к бюджету: они чаще выбирают более доступные категории, а если хотят сохранить привычный уровень комфорта, то тщательнее ищут наиболее выгодные предложения внутри выбранного сегмента. Даже в условиях неопределенности россияне не готовы отказываться от путешествий – скорее, они стремятся найти оптимальный баланс между ценой, качеством и своими ожиданиями от отдыха», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор Bronevik.com.