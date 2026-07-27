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В SkyV ITAM появился чат-бот для корпоративного мессенджера eXpress

Разработчики платформы управления ИТ-активами SkyV ITAM и корпоративного мессенджера eXpress представили новое интеграционное решение — чат-бот, позволяющий работать с задачами и согласованиями непосредственно в интерфейсе мессенджера.

Интеграция помогает сотрудникам взаимодействовать с процессами SkyV ITAM без необходимости постоянно переходить в отдельную информационную систему. Через чат-бот пользователи могут получать уведомления, просматривать и обрабатывать назначенные задачи, а также участвовать в согласованиях.

Решение поддерживает два сценария работы: индивидуальный режим — пользователь взаимодействует со своими задачами, уведомлениями и согласованиями в персональном диалоге с ботом; командный режим — сотрудники работают с задачами и событиями SkyV ITAM в общем чате команды или проектной группы.

В командном режиме бот может информировать участников о новых задачах, изменении статусов, приближении сроков и других значимых событиях. Это позволяет обсуждать рабочую ситуацию и выполнять необходимые действия в едином защищенном коммуникационном пространстве.

Интеграция может использоваться в процессах управления ИТ-активами, технической поддержки, эксплуатации инфраструктуры, контроля исполнения поручений и межфункционального взаимодействия. Конкретный набор команд, уведомлений и доступных действий настраивается с учетом процессов и ролей организации.

«Мы стремимся сделать работу с ИТ-активами частью привычной рабочей среды пользователя. Интеграция с eXpress позволяет не только своевременно информировать сотрудников, но и переносить в мессенджер отдельные действия по задачам и согласованиям. Особенно важен командный сценарий, в котором бот становится полноценным участником рабочего чата и связывает коммуникации сотрудников с процессами SkyV ITAM», — отметила Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс».

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«Интеграция с SkyV ITAM расширяет возможности платформы как единой среды для защищенных корпоративных коммуникаций и решения ежедневных рабочих задач. Пользователи могут взаимодействовать с процессами управления ИТ-инфраструктурой непосредственно в мессенджере, не теряя контекст обсуждений и не переключаясь между несколькими системами», — отметил директор по сервисам eXpress Игорь Малышев.

Чат-бот разработан с учетом требований корпоративного использования. Права пользователей и доступные действия определяются в соответствии с настройками SkyV ITAM, а взаимодействие происходит в защищенной среде российского корпоративного мессенджера.

В дальнейшем планируется расширять состав поддерживаемых сценариев и команд, в том числе развивать возможности командной работы, обработки сервисных обращений и получения информации об ИТ-активах через интерфейс мессенджера.

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