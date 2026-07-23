Разделы

Бизнес Кадры
|

Для каждого второго студента в сфере ИБ гибкий график важнее зарплаты на старте карьеры

Cостоялся опрос карьерных ожиданий среди студентов профильных вузов: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, НИУ ВШЭ и др. Для многих респондентов карьера в кибербезопасности начинается еще до получения диплома. 41% опрошенных уже совмещают учебу с работой по специальности, еще 16% проходили стажировку или практику в ИБ. Поэтому на старте студентам важен не только размер оклада, но и формат, который позволяет получать опыт, не отрываясь от учебы. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

При этом деньги не стали главным мотивом выбора профессии. 68% студентов выбрали информационную безопасность, потому что считают ее перспективным, развивающимся направлением. Еще 56% рассчитывают на востребованность специалистов и возможность сразу найти работу после обучения. Зарплату как причину выбора профессии назвали только 8% респондентов.

Несмотря на это, зарплатные ожидания у будущих специалистов остаются достаточно высокими. Треть студентов рассчитывает на стартовый доход от 60 до 100 тыс. руб., еще 16% — на доход от 100 до 150 тыс. руб. Однако бесплатный вход в профессию не выглядит массовым сценарием: неоплачиваемую стажировку готовы рассматривать только 7% опрошенных.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Главный запрос к обучению связан с практикой. 59% студентов не хватает занятий на реальных средствах защиты, с которыми специалисты работают в компаниях. 35% хотели бы чаще разбирать инциденты и атаки, а 31% — изучать современные направления, включая безопасность искусственного интеллекта, облачных сред и безопасную разработку.

«Для студентов ИБ первая работа — это не только вопрос зарплаты, но и возможность войти в профессию еще во время учебы. Поэтому на старте особенно важны гибкий график, наставничество, стажировки и доступ к реальным инструментам. Например, Jet Security Start устроена именно как оплачиваемая программа для начинающих специалистов в ИБ: участники постепенно погружаются в реальные проекты, работают рядом с опытными коллегами и на практике понимают, какое направление кибербезопасности им ближе», — отметил Андрей Янкин, руководитель дирекции информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

В кредитных iPhone при просрочке платежа будут работать только звонки, часы и настройки

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Wildberries после атак БПЛА на склады выплачивает компенсации и обсуждает с властями господдержку

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

На видеокартах Nvidia пользователи нашли секретные датчики. Теперь будет легче бороться с перегревом

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще