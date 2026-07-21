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Благодаря сотрудничеству с OCS бренд AGNI усилит развитие B2B-направления

ИТ-дистрибьютор OCS и российский производитель электроаксессуаров AGNI подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит вендору нарастить долю рынка в России за счет усиления корпоративного направления: оборудование бренда будет продвигаться среди участников широкой партнерской сети OCS — дилеров и интеграторов, которые активно работают в B2B-сегменте. Об этом CNews сообщили представители OCS.

В продуктовый портфель OCS вошли сетевые фильтры, удлинители и разветвители бренда. Продукция AGNI производится в соответствии со стандартами CE, RoHS, FCC, EAC и ГОСТ. Компания применяет сплошное тестирование, чтобы минимизировать производственный брак: каждая единица оборудования проходит недельное испытание под нагрузкой. Также вендор предлагает разработку решений под индивидуальные потребности заказчика.

Сотрудничество с OCS расширит возможности AGNI в B2B-направлении: продукция вендора станет доступна 7 тыс. участников партнерской сети дистрибьютора по всей России. Присутствие товаров производителя на закрытой B2B-площадке OCS повысит узнаваемость бренда среди дилеров и интеграторов, действующих в корпоративном сегменте.

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«Бренд AGNI хорошо известен розничному потребителю, компания успешно работает в B2C-сегменте. Сотрудничество с OCS позволит производителю усилить свои позиции в корпоративном направлении. Надежные российские электроаксессуары с современным дизайном будут востребованы бизнесом, так как с их помощью можно создавать безопасные и визуально аккуратные рабочие места. При этом, компания регулярно обновляет свой ассортимент: бренд выводит на рынок новые технологичные решения. Оборудование AGNI будет доступно нашим партнерам на B2B-площадке OCS и офлайн — в 20 офисах, расположенных по всей стране», — отметил Сергей Тузов, директор департамента инфраструктурных инженерных решений OCS.

«Мы рады начать сотрудничество с OCS — одним из ведущих ИТ-дистрибьюторов России. Для нас это возможность расширить присутствие в корпоративном сегменте и предложить бизнесу решения, которые помогают сделать подключение техники безопасным, надежным и аккуратно организованным. Мы уверены, что современные рабочие пространства требуют не только функциональности, но и продуманного подхода к каждой детали. Именно поэтому в наших продуктах мы уделяем одинаковое внимание качеству, безопасности, инженерным решениям и дизайну», — отметил Дмитрий Покоевец, генеральный директор AGNI.

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