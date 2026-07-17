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МТС: в Мурманске мошенники чаще всего пытаются дозвониться до обеспеченных мужчин

Компания МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала нежелательные звонки жителям Мурманской области. Количество таких вызовов в первом полугодии 2026 г. сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чаще мошенники звонили обеспеченным мужчинам.

За шесть месяцев 2026 г. МТС с помощью антиспам-сервисов заблокировала в Мурманской области более 7 миллионов нежелательных вызовов. Средняя продолжительность таких бесед, переведенных на виртуального помощника, составляет в регионе более 12,5 секунд, а суммарная длительность таких разговоров превысила 1,5 млн минут. При этом сохранился тренд на снижение количества спам-атак. Этому способствовало вступление в силу ряда законов против телефонного мошенничества, а также совершенствование защитных алгоритмов на базе искусственного интеллекта.

Наибольшее число спам-вызовов в Мурманске поступает мужчинам старше 35 лет, чей доход составляет от 100 до 150 тыс. в месяц. Эту аудиторию злоумышленники рассматривают как финансово обеспеченную и активно звонят с предложениями об инвестициях и дополнительного заработка. Вторая ключевая мишень – женщины старше 65 лет с ежемесячным доходом до 50 тыс. руб. Чаще всего злоумышленники пытаются обмануть жительниц региона старшего поколения под видом представителей пенсионных и социальных служб.

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