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Picvario разработала ИИ-агента для автоматической каталогизации контента

Picvario запустила встроенного ИИ-агента в системе управления цифровыми активами Picvario DAM. Новый инструмент автоматически описывает и каталогизирует файлы при импорте и избавляет компании от ручного заполнения метаданных.

Ручное описание тысяч файлов занимает часы и требует отдельного сотрудника — ресурса, которого у большинства компаний нет. Неполные метаданные файла означают, что контент теряется в системе, а сотрудники вынуждены создавать материалы заново. Picvario DAM с ИИ-агентом решает обе проблемы: автоматизирует рутину и делает поиск файлов мгновенным.

ИИ-агент анализирует содержимое файла, его имя, путь к папке и контекст загрузки — и заполняет нужные поля по правилам, заданным администратором. Агент работает с изображениями и документами, поддерживает 5 типов свойств (текст, список, теги, таксономия, да/нет) и автоматический перевод на 30+ языков.

В отличие от стандартных ИИ-решений, агент настраивается под логику конкретного бизнеса. Администратор определяет, какие поля заполнять, какие теги использовать и какие условия соблюдать. В системе доступно 12 готовых шаблонов — от коммерческих описаний до анализа содержимого фото.

Что получат компании-клиенты: экономия времени. ИИ-агент забирает на себя рутинные задачи, а время команды освобождается для задач, которые не автоматизировать — стратегии, коммуникаций, работа с клиентами; мгновенный поиск. Полные и точные метаданные позволяют находить нужный файл среди тысяч других за секунды — даже без знания названия; рост переиспользования контента. Ранее созданные материалы перестают теряться в системе и используются для новых задач; бБезопасность. Агент может работать внутри инфраструктуры компании,что особенно важно для компаний с повышенными требованиями по защите данных или работе с чувствительным контентом.

Picvario DAM — российская DAM-система, которая помогает компаниям централизованно хранить, систематизировать и эффективно использовать любые виды цифрового контента.

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