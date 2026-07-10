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«Бери заряд» поможет волонтерам «ЛизаАлерт» оставаться на связи во время поисков

Сервис «Бери заряд» предоставит бесплатный доступ к аренде зарядок волонтерам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», которые регулярно участвуют в поисковых операциях. В пилотную программу вошли 200 самых постоянных волонтеров, их определил сам отряд. Каждый из них сможет бесплатно арендовать одну зарядку в сутки и пользоваться ею в течение 24 часов. Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд».

Во время поисковых операций волонтеры используют навигационные приложения, карты, мессенджеры и внутренние сервисы координации. Поиски нередко продолжаются по 8-12 часов и дольше, поэтому смартфоны могут разрядиться еще до завершения операции. Возможность быстро взять зарядку помогает оставаться на связи со штабом и другими участниками операции, не прерывая поиск. Вернуть зарядку можно позже в любой другой станции.

Воспользоваться зарядкой волонтеры смогут в сети «Бери заряд», которая насчитывает более 65 тыс. станций в более чем 200 городах и 800 других населенных пунктах России. Благодаря этому волонтеры смогут бесплатно арендовать зарядные устройства во время выездов в разных регионах страны и поддерживать связь на всем протяжении поисковых операций. Пилотный проект действует до конца 2026 г.

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