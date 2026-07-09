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«Беарпасс» объявила о начале процедуры сертификации ФСТЭК решения BearPass

Компания «Беарпасс» (входит в группу «Индид»), российский разработчик решения BearPass для корпоративного управления паролями и доступом к секретам, начала процедуру сертификации ФСТЭК России по 4-му уровню доверия.

Сертификация расширяет сценарии применения BearPass в системах с повышенными требованиями к защите информации. Для заказчиков «БеарПасс» это откроет дополнительные возможности использования продукта в регулируемых инфраструктурах.

Решение о проведении оценки соответствия принято ФСТЭК России 26 июня 2026 г. В рамках этой процедуры корпоративный менеджер паролей BearPass проходит сертификацию на соответствие требованиям безопасности по 4-му уровень доверия. Этот уровень применяется к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий. Предполагаемая область применения продукта: защита информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в ГИС 1 класса защищенности, АСУ ТП 1 класса защищенности, ИСПДн 1 уровня защищенности и на значимых объектах КИИ 1 категории.

«В последние годы конкуренция на рынке российских корпоративных менеджеров паролей заметно усилилась. Это нормальный этап взросления рынка: крупные заказчики оценивают решения не только по функциональности, но и по формальному соответствию требованиям регуляторов. Мы видим этот запрос и считаем его обоснованным. BearPass уже зарекомендовал себя в профессиональной среде, а теперь наша задача — подтвердить зрелость продукта на уровне сертификации. Мы стремимся, чтобы наше решение оставалось надежным выбором для ИБ-, ИТ- и DevOps-команд, поэтому последовательно закрываем требования, которые важны для крупных и регулируемых заказчиков», — отметил Валерий Комягин, генеральный директор «Беарпасс».

В компании подчеркивают, что запуск процедуры сертификации — важный шаг для развития продукта и российского рынка корпоративного управления паролями в целом. Чем больше на рынке зрелых решений, которые проходят или уже прошли оценку соответствия требованиям ФСТЭК России, тем шире для компаний выбор средств при построении защищенной инфраструктуры и тем ниже критическая зависимость от единичных поставщиков.

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