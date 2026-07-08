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Navitel выпустила обновление приложения «Навител Навигатор 12»

Компания Navitel сообщила о выходе обновления приложения «Навител Навигатор 12», в котором появился новый вид транспорта — «Мотоцикл». Новая функция разработана с учётом особенностей передвижения на двухколёсной технике и предлагает отдельный подход к построению маршрутов, отображению дорожной ситуации и оповещениям.

Выбор режима «Мотоцикл» в настройках транспортного средства позволяет адаптировать навигацию под реальные сценарии езды байкеров. В отличие от стандартной автомобильной логики, приложение учитывает особенности движения мотоцикла в городском потоке и на загородных маршрутах, что делает навигацию более точной и релевантной.

Одним из ключевых нововведений стала обновлённая система обработки данных о камерах контроля скорости. В режиме мотоцикла приложение фильтрует камеры с учётом специфики двухколёсного транспорта: пользователю не отображаются комплексы, направленные «в лицо», поскольку такие камеры не фиксируют передний государственный регистрационный знак мотоцикла. При этом в системе сохраняются предупреждения о камерах, способных фиксировать нарушения «в спину», что повышает точность и практическую ценность оповещений.

В новом режиме приложение также продолжает отображать информацию о пробках, позволяя пользователю видеть актуальную дорожную обстановку. При этом данные о загруженности дорог используются в маршрутизации иначе, чем для автомобилей: алгоритмы учитывают особенности движения мотоциклов в потоке и обеспечивают более адаптированное построение маршрута.

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Появление режима «Мотоцикл» расширяет возможности «Навител Навигатор 12» и делает приложение более удобным инструментом для мотоциклистов. Обновление направлено на повышение точности навигации, снижение количества нерелевантных предупреждений и более комфортное использование приложения в ежедневных поездках и дальних маршрутах.

Новая версия «Навител Навигатор 12» уже доступна для загрузки в магазинах приложений Google Play и AppGallery, а также на официальном сайте Navitel.

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