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Сервис «Авито Услуги» запустил инструмент для поиска партнеров в ивент-сфере

Сервис «Авито Услуги» сделал мини-приложение «Ивент-связи», в котором специалисты из индустрии мероприятий смогут находить партнеров для совместной работы. Новый сервис решает проблему поиска профессиональной команды, объединяя организаторов, ведущих, фотографов и других исполнителей в единой экосистеме для нетворкинга.

«В ивент-сфере проекты редко реализуются в одиночку. Успех мероприятия часто зависит от слаженной работы связок: ведущий — организатор — фотограф — видеограф — декоратор — флорист. При этом поиск надежных коллег часто строится на личных рекомендациях или разрозненных каналах, что отнимает время и не гарантирует результат. Специалисты вынуждены тратить ресурсы на проверку репутации потенциальных партнеров и согласование условий, не имея единой платформы для безопасного знакомства», — отметил Александр Семочкин, руководитель бизнес-направления «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах».

Приложение построено по механике сервисов знакомств, но адаптировано для профессионального нетворкинга. Сначала пользователь подтверждает свой статус исполнителя на «Авито» через карточку активного объявления, далее заполняет свой профиль и критерии поиска партнера.

Дополнительно можно ответить на вопросы о профессиональных ценностях и «суперсилах», чтобы алгоритм подобрал наиболее релевантные контакты.

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Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

После модерации анкет пользователь начинает просматривать карточки других специалистов. Если интересы совпадают и происходит взаимный выбор, открывается возможность для общения.

Отличие сервиса от открытых площадок и чатов в том, что он фокусируется на качестве контактов и безопасности. Верификация через «Авито Услуги» снижает риски работы с недобросовестными исполнителями и позволяет формировать профессиональное комьюнити.

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