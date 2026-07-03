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Впервые беспилотник выполнил перелет между Сахалином и Кунаширом

Беспилотник преодолел 420 км между аэродромом Менделеево на Кунашире и дронопортом «Пушистый» на Сахалине. Перелет прошел по всем правилам гражданской авиации и был полностью управляемым. Это стало возможно благодаря альянсу производителя беспилотников, компании ZALA, и беспилотного крыла единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» – «Аврора – БАС». Об этом CNews сообщили представители АНО «Сахалин – остров возможностей».

Перелет проходил в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами. Все 5 часов пути дрон находился под управлением «внешнего пилота» на земле. Использовалась система связи и навигации «Геокосмос», которая не зависит от спутниковой навигации и имеет функцию опознавания «свой – чужой».

«Перелеты на такую дистанцию и в таком режиме в нашей стране никто еще не совершал. Это значимое событие в сфере беспилотной авиации. И оно совершилось в Сахалинской области при поддержке регионального правительства и по инициативе губернатора Валерия Игоревича Лимаренко. На всем протяжении маршрута аппарат был на связи и контролировался соответствующими службами авиакомпании и управления воздушного движения. Это новейшая разработка компании ZALA, которая испытывается именно на Сахалине», – сказал генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

В 2025 г. беспилотник «Аврора – БАС» так же первым в России совершил перелет между соседними регионами. Дрон успешно прошел путь между Охой и Николаевском-на-Амуре. По сравнению с курильским маршрутом, дистанция была в четыре раза меньше, и часть полета проходила автономно.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

После апробирования новой технологии ее планируется широко применять в островном регионе и по всему Дальнему Востоку для решения задач народного хозяйства. В Сахалинской области действует 75 сценариев применения дронов. С их помощью проводят мониторинг пожаров в лесах и завалов на руслах рек. Беспилотники помогают следить за лесными пожарами и заторами на реках, искать пропавших людей, бороться со стихийными свалками, охранять нерестилища лосося, контролировать состояние дорог, крыш и трубопроводов.

Онлайн-мониторинг полёта обеспечен платформой идентификации на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», созданной по поручению Президента России.

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