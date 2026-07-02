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«Турбо Облако» предоставила облачную инфраструктуру для онлайн-шутера Metacraft: Arena

Компания «Турбо Облако» обеспечила облачной инфраструктурой студию-разработчика многопользовательской игры Metacraft: Arena, презентация которой запланирована на 4 июля этого года. Проект развернут на облачной платформе провайдера, что позволило получить необходимую гибкость и скорость масштабирования.

Студии требовалась надежная основа для одновременного запуска игры на ПК и мобильных платформах. На старте возникали задержки при обработке запросов из-за специфики нагрузки и задач клиента — создания большого числа виртуальных машин с малыми ресурсами в сжатые сроки. Специалисты «Турбо Облако» оперативно подобрали оптимальное решение под задачи клиента и перевели его инфраструктуру на подходящие мощности. В результате время выполнения рутинных операций по управлению виртуальными машинами сократилось на 14%, снизилось число обращений в техническую поддержку, а задержки при автоматическом масштабировании игровых миров в часы пик были практически исключены.

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Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться цифровизация

Денис Гончаров, генеральный директор Metacraft Arena, сказал: «Нам нужен был партнёр, который может не просто предоставить мощности, но и быстро подстроиться под наши технические требования. После перехода ограничения перестали быть проблемой: система справляется с любыми всплесками создания машин, а это важно для комфортной игры тысяч пользователей».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Этот кейс подтверждает востребованность нашей облачной платформы. Игровые проекты создают динамические нагрузки, с которыми стандартные решения справляются не всегда. Наше облако обрабатывает запросы без задержек и обеспечивает плавное — масштабирование, что критически важно при запуске онлайн-игр».

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