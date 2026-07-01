Платформа «Моя смена» помогла «Агрокомплексу им. Н.И. Ткачева» закрыть более 6 тысяч смен в 2025 году

По итогам 2025 г. самозанятые, привлеченные через платформу подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), выполнили больше 6 тыс. смен для АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». Об этом CNews сообщили представители Verme.

Временные исполнители выходили в фирменную розничную сеть компании, которая на сегодняшний день насчитывает более 500 торговых точек на территории Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья. Самозанятые занимались выкладкой товара и работой в торговых залах.

Использование платформенной занятости позволило компании проходить периоды повышенного спроса, например, праздничные и выходные дни, без расширения штата и резкого повышения расходов на фонд оплаты труда. Помимо этого, такой формат дал возможность быстро – в течение нескольких часов – находить замену штатным сотрудникам, если они по каким-либо причинам не вышли на смену, и поддерживать высокий уровень сервиса в магазинах.

Среди исполнителей, выходивших на смены в розничную сеть, преобладали женщины (81%), на мужчин пришлось 19%. Чаще всего на смены выходили самозанятые от 35 до 44 лет – на эту группу пришлась четверть всех смен. Заметную часть исполнителей составили люди старшего возраста (от 55 лет) – для них подработка остается способом сохранить активность и получать дополнительный доход. Третьей по величине стала группа от 45 до 54 лет с долей в 20%.

С «Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева» платформа «Моя смена» сотрудничает с 2021 г. За это время временные исполнители выполнили больше 52 тыс. смен в 181 населенном пункте – от крупных городов до маленьких станиц. В пиковые периоды доля временного персонала достигала 7,7% от штата компании.

«Розница работает в условиях устойчивого дефицита линейного персонала, и платформенная занятость на этом фоне перестала быть антикризисным инструментом. Сейчас это часть регулярного планирования. Компании заранее закладывают гибкий ресурс под пиковые периоды, а не ищут людей в авральном режиме. Пять лет работы с «Агрокомплексом им. Н.И. Ткачева» показывают, что такая модель эффективно работает и на длинных дистанциях», – сказал коммерческий директор «Моей смены» Алексей Агибалов.

«Наша сеть охватывает как крупные города, так и совсем небольшие населенные пункты, где закрыть смену штатным наймом бывает непросто. Благодаря использованию платформенной занятости мы получили доступ к локальным исполнителям там, где обычные каналы привлечения персонала работают достаточно слабо. Для географически распределенной розницы – это вопрос даже не экономии, а стабильности работы каждой точки», – сказала руководитель группы по подбору персонала «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева» Оксана Савченко.