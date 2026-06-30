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«М.видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов в три раза в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок автомобильных навигаторов в России по итогам I квартала 2026 г. За январь-март 2026 г. россияне приобрели 43 тыс. устройств, что на 184% больше год к году. В денежном выражении рынок вырос на 188%, достигнув 469 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.видео» Иван Баратынский: «Мы наблюдаем уверенный рост интереса к автомобильным навигаторам, однако сегодня речь идет уже не о классических GPS-устройствах. Современные модели представляют собой полноценные мультимедийные системы с навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, подключением камер заднего вида, голосовым управлением и доступом к онлайн-сервисам. Именно поэтому наиболее активно растет средний ценовой сегмент, где сосредоточены самые востребованные решения. Для многих автомобилистов это удобный способ оснастить автомобиль современными цифровыми функциями без дорогостоящей замены штатной мультимедийной системы».

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Рост категории сопровождается изменением структуры спроса. Если год назад крупнейшим ценовым сегментом были устройства стоимостью от 5000 до 6850 руб., занимавшие 42% рынка в штуках, то сегодня покупатели все чаще выбирают более функциональные модели. Доля навигаторов стоимостью от 6850 до 15620 руб. за год увеличилась с 12% до 31%, став самым быстрорастущим сегментом рынка. При этом доля устройств стоимостью до 5000 руб. выросла с 18% до 24%, сегмента свыше 15620 руб. снизилась с 28% до 23%, а устройств стоимостью 5000–6850 руб. — с 42% до 23%.

В количественном выражении лидером рынка остаются устройства без выраженного бренда (Unbranded). Среди брендированных производителей первое место занимает Teyes, далее следуют Hinz, Fullmimax и Navitel. В денежном выражении лидирует Teyes. Далее следуют Unbranded, Fullmimax, Hinz и Navitel.

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