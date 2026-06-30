«М.видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов в три раза в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок автомобильных навигаторов в России по итогам I квартала 2026 г. За январь-март 2026 г. россияне приобрели 43 тыс. устройств, что на 184% больше год к году. В денежном выражении рынок вырос на 188%, достигнув 469 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Кино и звук» компании «М.видео» Иван Баратынский: «Мы наблюдаем уверенный рост интереса к автомобильным навигаторам, однако сегодня речь идет уже не о классических GPS-устройствах. Современные модели представляют собой полноценные мультимедийные системы с навигацией, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, подключением камер заднего вида, голосовым управлением и доступом к онлайн-сервисам. Именно поэтому наиболее активно растет средний ценовой сегмент, где сосредоточены самые востребованные решения. Для многих автомобилистов это удобный способ оснастить автомобиль современными цифровыми функциями без дорогостоящей замены штатной мультимедийной системы».

Рост категории сопровождается изменением структуры спроса. Если год назад крупнейшим ценовым сегментом были устройства стоимостью от 5000 до 6850 руб., занимавшие 42% рынка в штуках, то сегодня покупатели все чаще выбирают более функциональные модели. Доля навигаторов стоимостью от 6850 до 15620 руб. за год увеличилась с 12% до 31%, став самым быстрорастущим сегментом рынка. При этом доля устройств стоимостью до 5000 руб. выросла с 18% до 24%, сегмента свыше 15620 руб. снизилась с 28% до 23%, а устройств стоимостью 5000–6850 руб. — с 42% до 23%.

В количественном выражении лидером рынка остаются устройства без выраженного бренда (Unbranded). Среди брендированных производителей первое место занимает Teyes, далее следуют Hinz, Fullmimax и Navitel. В денежном выражении лидирует Teyes. Далее следуют Unbranded, Fullmimax, Hinz и Navitel.