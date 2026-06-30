МТС запустила переводы в Сербию с выдачей наличных для физлиц

МТС объявила о запуске быстрых денежных переводов с выдачей наличных для физических лиц в Сербию через приложение «Мой МТС». Пользователи могут получить средства в обменных пунктах банков по всей стране.

Такие переводы особенно актуальны для путешественников без карт и счетов в зарубежных банках. Теперь достаточно отправить средства со счета в российском банке и затем получить их в банковском обменном пункте, указанном в приложении.

«Сербия сегодня является одним из самых востребованных направлений у российских туристов: безвизовый въезд, прямые рейсы и близость культур делают поездку максимально комфортной. А переводы средств с российских банковских карт с получением наличных на месте позволяют не зависеть от сложностей с безналичными расчетами и сосредоточиться на отдыхе. Можно в любой момент сделать перевод самому себе или попросить кого-то из близких, и уже через несколько минут получить деньги в банковском отделении», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Для совершения перевода нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «За рубеж», найти Сербию, выбрать счет списания и валюту – евро, указать необходимую сумму и ФИО получателя.

Перевести средства можно с карт российских банков, а также с лицевого счета абонента – физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в евро. Средства будут доступны к выдаче в выбранном в приложении отделении уже через 10 минут. Сумма разового перевода составляет до 800 тыс. руб.

Войти в приложение «Мой МТС» можно с помощью номера телефона любого российского оператора.