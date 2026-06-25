МТС ускорила интернет для городского выпускного на ВДНХ

МТС расширила пропускную способность мобильной сети на ВДНХ, где в ночь с 26 на 27 июня 2026 г. пройдет общегородской московский выпускной для столичных школьников. Чтобы обеспечить участников мероприятия качественной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила на территории выставочного комплекса дополнительное телекоммуникационное оборудование. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. для участия в городском выпускном зарегистрировались 50 тыс человек. Чтобы справиться со значительным ростом трафика, МТС установила на территории выставочного комплекса передвижную мобильную базовую станцию. Это позволило вдвое расширить емкость сети и повысить скорость мобильного интернета примерно на треть. Благодаря установке дополнительного оборудования участники праздника смогут свободно звонить, вести прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях с места события.