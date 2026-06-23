Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

В России начнут готовить внешних пилотов тяжелых дронов

«Аэромакс» одним из первых в стране начнет подготовку внешних пилотов тяжелых беспилотников для гражданской авиации. Программу авиационного учебного центра компании уже утвердили в Росавиации. Она учитывает все требования к внешнему пилоту беспилотных воздушных судов максимальной взлетной массой более 30 кг. Старт первого потока планируется в сентябре. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакса».

Слушатели будут изучать воздушное законодательство, основы аэродинамики, навигации и метеорологии, научаться работать с цифровыми сервисами, а также отработают практические навыки на виртуальных тренажерах, симуляторах и реальных беспилотных системах. Выпускники смогут претендовать на получение свидетельства авиационного персонала и выполнять полеты в составе летного экипажа БАС гражданской авиации, управляя тяжелыми беспилотниками в интересах промышленности, логистики, АПК и других отраслей.

С 1 марта 2026 г. свидетельство внешнего пилота БАС стало обязательным для операторов, управляющих тяжелыми дронами с земли. Для его получения требуется пройти обучение в авиационном учебном центре, сдать экзамены, подтвердить налет на конкретном типе беспилотника, что фактически выводит внешних пилотов в отдельный сегмент авиационного персонала.

Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема
Владимир Зуев, RED Security: Четыре-пять лет назад атаки через подрядчиков были экзотикой, сейчас это насущная проблема безопасность

Понятие «внешний пилот» внесли в Воздушный кодекс еще в 2015 г. однако их массовая подготовка для гражданских нужд до сих пор не осуществлялась. Тяжелые беспилотники свыше 30 кг применялись в основном в рамках экспериментальных правовых режимов.

По словам директора АУЦ «Аэромакс» Олега Сердюка, спрос на квалифицированных операторов тяжелых БВС формируют сразу несколько сегментов – от промышленного и инфраструктурного мониторинга до грузовых перевозок и сельского хозяйства, где тяжелые платформы обеспечивают большую полезную нагрузку и дальность полета: «Переход от «любительского» управления дронами к выполнению реальных работ в экономике страны создает новые карьерные траектории для специалистов и выводит рынок беспилотников на качественно новый уровень развития».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение данных в банках: почему маркетинг побеждает здравый смысл

Ставка съела науку: в России закрылось более тысячи компаний, занимавшихся НИОКР

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения

«Яндекс Еда» заставила крупный ТЦ отказаться от «коридора позора» для курьеров

Единая картина бизнеса: как аналитическая платформа повысила прозрачность работы курорта «Манжерок»

Эпоха одинаковых iPhone подходит к концу? Apple возвращает дизайн во главу угла с уходом старого руководителя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще