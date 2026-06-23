Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Услуги» запустили алгоритм рекомендаций от соседей для поиска исполнителей в ремонте и стройке

«Авито Услуги» оцифровали сценарий рекомендаций от соседей при выборе специалиста и запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют». Она позволяет не только упростить поиск наиболее подходящих и уже проверенных соседями пользователя специалистов, но и увеличить количество заказов у мастеров, в частности локальных — в пределах одного района. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сейчас механика рекомендаций от соседей тестово работает в направлениях строительство, ремонт и отделка, сад и благоустройство.

Актуальность «соседского» алгоритма рекомендаций

В 2026 г. совокупный объем услуг в сфере строительства и ремонта в целом по России оценивается в 4,5 трлн руб. Это одно из самых развивающихся направлений в бизнесе.

Как показывают данные «Авито Услуг», ежемесячно пользователи на площадке заключают среднем 1 млн сделок в месяц — от строительства домов «под ключ» и полноценного ремонта квартиры до точечных услуг вроде починки сантехники, электрики, благоустройства участка или услуги мастера на час. Причем в мае 2026 г. число сделок в направлении строительства и ремонта в «Авито Услугах» составило 1,3 млн.

«Даже в условиях глобальной диджитализации рекомендации от знакомых сохраняют огромную роль на рынке. Более четверти пользователей услуг по строительству, ремонту и благоустройству при выборе исполнителя ориентируются на рекомендации близких, друзей и соседей. Это особенно важно для этой категории бизнеса. Рекомендации знакомых — это понятный и привычный сценарий выбора проверенного мастера. Мы перенесли его в цифровой продукт и сейчас оцениваем, как новая механика влияет на пользовательский опыт», — сказала Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Как найти рекомендованных соседями мастеров

Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях
Как InfoWatch перешёл с файловой СУБД на клиент-серверную и сэкономил на лицензиях Импортонезависимость

Теперь, когда пользователь ищет определенный тип услуги, например, монтаж водоснабжения, собственные алгоритмы «Авито Услуг» в поисковой выдаче показывают мастеров и компании в категории ремонта и строительства, к которым уже обращались его соседи и высоко оценили работу специалиста — в отдельном блоке «Соседи рекомендуют», наряду с остальными результатами выдачи.

Принцип «соседства» определяется на основе адресов, указанных пользователями в своих профилях. Радиус варьируется — в диапазоне от пары десятков до нескольких сотен метров. Все зависит от размера города, плотности населения, конкретного района и выбранной услуги.

«Например, пользователь ищет мастера-сантехника. Помимо обычной поисковой выдачи всех специалистов, Авито Услуги предлагают отдельную подборку объявлений: среди них будут предложения только от сантехников, к которым уже обращались соседи пользователя и поставили оценку 5. На объявлениях от таких мастеров будет бейдж Соседи рекомендуют», — сказали в команде разработки «Авито Услуг».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Свободный код — союзник в борьбе за безопасность

«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Российские власти передумали запрещать иностранные нейросети. Бизнес не заставят мигрировать на отечественный ИИ

ИИ под надзором: как изолированный контур решает проблему безопасности агентов

Россия катится в каменный век – россияне перестают пользоваться интернетом. Виноваты замедления и блокировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще