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Минцифры: на «Госуслугах» стартовал прием заявлений в вузы

На «Госуслугах» можно подать заявление на поступление в вуз, отслеживать конкурсную ситуацию и согласиться на зачисление — все с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Основные возможности сервиса

Результаты ЕГЭ передаются в вузы автоматически, загружать их в заявление не требуется. Посмотреть свои баллы можно в разделе «Образование» на «Госуслугах».

Сведения о льготах и индивидуальных достижениях, которые находятся в государственных системах, подтягиваются в заявление и не требуют дополнительного подтверждения.

Отслеживать статус заявления можно в личном кабинете портала, даже если вы изначально подали заявление офлайн. Для этого проставьте соответствующую галочку в бумажном заявлении.

Контролировать конкурсную ситуацию, чтобы оценить шансы поступления, можно в режиме онлайн.

Можно подать согласие на зачисление и в случае необходимости изменить свое решение.

Можно выбрать будущего работодателя и подать заявление на целевое обучение.

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Зачисленные студенты могут сразу добавиться в чат с одногруппниками.

Как выбрать вуз: найти подходящий университет или специальность помогает сервис «Подбор вуза» на «Госуслугах». Он учитывает баллы за ЕГЭ, пожелания по наличию общежития и другие факторы.

Сколько длится приемная кампания: до 25 июля 2026 г.— бакалавриат и специалитет, бюджетные места; до 20 августа 2026 г. — магистратура, бюджетные места; до 20 сентября 2026 г. — бакалавриат и специалитет, платные места.

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Даты окончания приема заявлений в аспирантуру и на платные места в магистратуре уточняйте с помощью сервиса «Подбор вуза» и непосредственно в вузах.

С 2026 г. поступить в российские вузы онлайн могут иностранцы. Для этого им нужно зарегистрироваться в ruID и подать заявление — там же в приложении или на «Госуслугах».

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