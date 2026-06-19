«Инферит» и АО «Информатика» создадут комплексное решение для управления ИТ-инфраструктурой

Российский вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения АО «Информатика» объявили о технологическом партнерстве. Совместно компании предложат рынку комплексное решение для управления ИТ на основе продуктов «Инферит ИТМен» и «АСМО-ВтиПО». Об этом CNews сообщили представители Softline.

«АСМО-ВТиПО» — это решение для автоматизации управления ИТ-активами, созданное АО «Информатика». Оно работает на данных об ИТ-инфраструктуре организации и обеспечивает комплексный учет, а также сопровождение эксплуатации вычислительной техники, ПО и расходных материалов.

Именно система инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен» будет предоставлять «АСМО-ВТиПО» необходимые данные для управления ИТ. «Инферит ИТМен» автоматически выявляет любые изменения в инфраструктуре и формирует единую достоверную базу активов. Это позволит «АСМО-ВТиПО» бесперебойно получать актуальную информацию для комплексного контроля и управления ИТ-ландшафтом заказчика и повысит прозрачность его систем.

«Современным предприятиям нужен единый контур управления ИТ-инфраструктурой, где нет разрыва между сбором данных и их практическим применением. В рамках партнерства “Инферит ИТМен” выступает надежным источником данных об инфраструктуре, а “АСМО-ВТиПО” берет на себя сопровождение и контроль. Вместе мы закрываем полный цикл управления ИТ, помогая клиентам повышать прозрачность и снижать операционные риски», — отметил Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

«Объединяя усилия с “Инферит”, мы создаем стандарт управления ИТ-активами для крупных предприятий, где критически важны прозрачность и суверенность. Наше сотрудничество — это зрелое технологическое партнерство, которое избавляет заказчиков от главной боли: разрыва между инвентаризацией и реальным управлением. “Инферит ИТМен” гарантирует 100% видимость изменений в инфраструктуре, а “АСМО-ВТиПО” превращает эти данные в действенный инструмент контроля. Вместе мы даем рынку комплексное импортонезависимое решение полного цикла, которое масштабируется от учета одной единицы техники до управления целыми экосистемами», — сказал Михаил Козлов, заместитель генерального директора АО «Информатика».