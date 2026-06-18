Ученые ПНИПУ превратили смартфон в диагностический прибор для выявления инсульта и головокружений

Исследователи Пермского Политеха создали программное обеспечение для выявления инсульта и головокружений для обычного смартфона. Никаких дополнительных датчиков или носимых устройств не нужно — достаточно самого телефона, штатива и разработанного приложения. Оно обрабатывает видеопоток с камеры и с помощью специальных алгоритмов вычисляет положение головы с точностью, почти в восемь раз превышающей минимально необходимую для постановки диагноза, а стоимость такого решения в десятки раз ниже зарубежных аналогов. Уже сейчас программу тестируют в одной из поликлиник Перми — собирают обезличенные данные пациентов, чтобы дальше улучшать алгоритмы. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

«Прежде чем внедрять программу в реальную практику, нужно было убедиться, что алгоритмы работают правильно. На первом этапе мы провели испытания с участием добровольцев. Человек садился на стул, перед ним на штативе закрепляли смартфон, и он поворачивал голову влево и вправо, а телефон записывал видео — каждая запись длилась около минуты. Чтобы оценить точность определения положения головы, нужно было с чем-то сравнить результат, поэтому на затылок участника крепили специальные эталонные датчики — небольшие устройства, которые очень точно измеряют повороты и резкие движения, и их данные использовали как образец, — сказал Геннадий Мамыкин, аспирант кафедры «Прикладная математика» ПНИПУ.

Далее к видеозаписи применили несколько нейросетевых моделей, которые определяют положение головы, а затем очистили полученные данные от мелких помех — примерно так же, как в фоторедакторе убирают зернистость с фото.

«Все это нужно, чтобы из видео получить точные числовые значения углов поворота головы в каждый момент времени. Поскольку модели уже обучили на больших массивах данных, на новых добровольцах они показали стабильно высокую точность. Результат превзошел ожидания: лучшая комбинация алгоритмов дала ошибку измерений почти в семь раз точнее, чем требуется для постановки диагноза. Это значит, что результаты работы программы и алгоритмов на смартфоне очень близки к показаниям высокоточных эталонных датчиков, — сказал Владимир Первадчук, заведующий кафедрой «Прикладная математика» ПНИПУ, доктор технических наук.

Программа с высокой точностью отслеживает и положение головы, и движение зрачков. Погрешность для них составляет около трех градусов — этого достаточно для уверенной диагностики. А значит, тест может стать доступным для районных поликлиник, небольших больниц и даже для выездной диагностики.