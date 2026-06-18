Мобильная платформа S-MOB получила масштабное обновление: оффлайн-карты, поиск по лицу и новые возможности для видеонаблюдения

Компания «Видеоглаз» объявила о масштабном обновлении платформы мобильного видеонаблюдения IPT-BC4, выпускаемой под брендом IPTronic и интегрированной с облачным сервисом S-MOB. Разработчики сфокусировались на расширении аналитических возможностей, оптимизации интерфейса и повышении удобства работы с геоданными. Об этом CNews сообщили представители «Видеоглаз».

Одним из ключевых изменений стала переработка системы разграничения прав. Теперь администраторы могут объединять источники видео в группы и гибко настраивать доступ для обычных пользователей, выбирая между режимом простого просмотра и полным управлением. Для повышения безопасности и конфиденциальности в обновленной версии из карточек объектов была полностью удалена информация о расовой принадлежности.

Значительное внимание в новой версии уделено работе с картами и навигацией. Платформа получила поддержку оффлайн-карт, что критически важно при нестабильном интернет-соединении. Дизайн информационных плашек на картах был обновлен для лучшей читаемости, а функционал пополнился возможностью фильтрации по группам и настройки геозон на основе последнего местоположения устройств. В административной панели при импорте данных появились подсказки по формату геопозиции.

Интеллектуальный поиск стал быстрее и точнее. Система теперь позволяет искать людей по лицу как в списке событий, так и непосредственно на карте. Реализован бесшовный переход из уведомления о событии прямо в видеоплеер на нужный фрагмент записи. В самом плеере также была оптимизирована логика: при обращении к последнему местоположению трансляция запускается мгновенно.

Интерфейс платформы стал более информативным благодаря обновленному отображению статусов устройств, в том числе в табличном представлении. Для упрощения администрирования был добавлен поиск по пользователям и возможность сортировки объектов по дате окончания лицензии. Технологические возможности расширились за счет поддержки создания FLV-камер, а для новых пользователей в левой панели управления интегрирована система контекстных подсказок.