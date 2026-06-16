Commo выпустил полноразмерные наушники с автономностью до 120 часов и регулируемым шумоподавлением

Бренд «Яндекс Фабрики» Commo представил новую модель полноразмерных беспроводных наушников — Etude. Они оснащены 40-миллиметровыми динамиками для объемного звучания и работают до 120 часов в обычном режиме без подзарядки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Фабрики».

В комплекте с новинкой идет переходник, подходящий к авиационному аудиоразъему. Благодаря ему Commo Etude можно подключить к системе развлечений в самолете через стандартный AUX-кабель. Все это позволит смотреть фильмы или слушать музыку в своих наушниках дома, в офисе, на прогулке и во время перелетов.

Для прослушивания музыки и звонков в людных местах в Commo Etude предусмотрено шумоподавление внешних звуков и встроенного микрофона. Первая функция уменьшает внешний гул до 35 дБ. В таком режиме наушники могут автономно работать до 85 часов. Вторая – уменьшает фоновые звуки, чтобы собеседники четче слышали голос пользователя через микрофон во время звонка. Commo Etude также поддерживают одновременное подключение к двум устройствам и автоматически переключаются между ними. Благодаря этому можно, например, смотреть фильм на ноутбуке и сразу ответить на звонок со смартфона через наушники без ручного переключения. Видео на время разговора остановится.

Commo Etude представлены в трех цветах: графитовом, белом и лавандовом. У модели округленные чашки и мягкие амбушюры из искусственной кожи с эффектом памяти — они принимают форму уха и подходят для долгого использования. Поворотный механизм помогает отрегулировать прилегание к голове. Корпус выполнен из прочного пластика, а покрытие Soft Touch делает его приятным на ощупь и более устойчивым к мелким царапинам. В комплект входит сумка-чехол с тремя карманами для наушников, проводов и переходника.

Цена на наушники Commo Etude начинается от 8000 руб. Купить их можно на странице бренда на «Яндекс Маркете».