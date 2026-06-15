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Видеонаблюдение от «Миранды» обеспечивает прозрачность ЕГЭ-2026

ГК «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, обеспечивает видеонаблюдение во время проведения ЕГЭ-2026 в Крыму, Севастополе и Херсонской области. Об этом CNews сообщили представители ГК «Миранда-медиа».

Всего 77 пунктов проведения экзаменов были оборудованы системой бесперебойной видеофиксации, что позволяет вести непрерывную запись, и создает открытость процедуры сдачи ЕГЭ. Специалисты компании установили около 2,5 тыс. камер в пунктах проведения экзамена.

Подготовка системы началась с марта 2026 г. с нагрузочного тестирования. Это позволило наладить и отрегулировать систему видеопротоколирования и видеотрансляции. Такая процедура тестирования проводится перед каждым экзаменационным этапом.

Основной период проведения экзаменов уже начался и продолжится до конца июля 2026 г. Также компания обеспечит видеонаблюдением дополнительный период проведения ЕГЭ, который продлится до 12 октября 2026 г. Финальным этапом процедуры станет запись всех архивов ЕГЭ-2026 на цифровой носитель заказчика.

Валентина Лаврик, министр образования, науки и молодежи Республики Крым: «ЕГЭ — это, в первую очередь, показатель того, что оценка зависит исключительно от знаний выпускника. Видеонаблюдение — важная часть в проведении экзаменационного процесса. Эта возможность обеспечивает главные критерии — объективность, честность и прозрачность тестирования».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Мы занимаемся организацией видеонаблюдения ЕГЭ с 2016 г. Обеспечение честности и прозрачности экзаменов — задача повышенной важности, с которой мы справляемся уже 10 лет. Наши технические возможности позволяют создать для учащихся равные и комфортные условия, а наблюдателям — быть уверенными в открытости проводимой процедуры. Многолетний опыт компании помогает укреплять доверие к нам как к эксперту в этой области», — сказал генеральный директор ООО «Миранда-медиа» Сергей Мордасов.

Онлайн-трансляция ЕГЭ-2026 ведется на официальном портале. Доступ к видеопотоку предоставляется аккредитованным наблюдателям и уполномоченным лицам в соответствии с регламентом проведения государственной итоговой аттестации.

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