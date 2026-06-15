Trouver выпустил первый робот-пылесос с роликовым мопом в среднем сегменте

Trouver представляет S70 Roller — первый робот-пылесос бренда с роликовым мопом в среднем ценовом сегменте. Модель продолжает развитие технологии HydroForce™, выделяя ее в отдельную продуктовую линейку. В отличие от большинства решений с роликовыми системами, которые чаще относятся к более дорогим моделям, S70 Roller переносит глубокую влажную уборку проточной водой в более массовый сегмент, совмещая ее с высокой мощностью всасывания, площадью покрытия и автономностью. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

«Мы видим высокий интерес пользователей к роликовой технологии уборки, но чаще она остается доступной только во флагманских моделях. S70 Roller — это шаг к тому, чтобы сделать такую уборку доступнее без компромиссов по мощности и автономности», — прокомментировали в Trouver.

Главное отличие S70 Roller от большинства роботов-пылесосов с функцией влажной уборки — система HydroForce™. В отличие от классических роботов, которые протирают пол постепенно загрязняющимися круговыми мопами или вибрирующей платформой, модель использует роликовый моп с постоянной подачей чистой воды. 12 форсунок промывают ролик во время движения, скребок снимает загрязнения с его поверхности, а использованная вода отводится в специальный бак.

Пресс-служба Trouver Trouver представляет S70 Roller

Технология не размазывает загрязнения, а поддерживает рабочую поверхность мопа чистой при каждом касании пола.

По сравнению с предыдущей моделью бренда, которая использовала роликовый моп, емкость баков для чистой и использованной воды была увеличена до 150 мл (+36%), а давление роликового мопа увеличено до 4700 Па (+15%). Эти изменения позволят роботу реже возвращаться на станцию в процессе уборки и эффективнее воздействовать на глубокие загрязнения.

За уборку вдоль стен, в углах и вокруг мебели отвечает технология MaxiReach™: выдвижной роликовый моп прижимается к плинтусам, а динамическая боковая щетка собирает пыль, волосы и мелкий мусор в углах. Сочетание динамической боковой щетки и ролика для влажной уборки позволяет роботу охватить 99.99% площади уборки на всех ее этапах, не оставив загрязнения в углах, вдоль стен и мебели.

Более того, S70 Roller используется навигация система навигации CovertSense™. DToF-лазер был интегрирован в корпус устройства, что позволило отказаться от выступающего модуля сверху без потери качества навигации и уменьшить высоту корпус до 90 мм — самый низкий показатель в сегменте роботов-пылесосов с роликовыми мопами. Робот без проблем заезжает под самые распространенные типы диванов, кроватей и другой мебели, где обычно скапливаются пыль, волосы и шерсть. Полноту покрытия также поддерживают возможность преодоление порогов высотой до 22 мм и подъём роликового мопа на 14 мм при заезде на ковер, что предотвращает возможность повреждения ворса.

Акцент на HydroForce™ не стал компромиссом для сухой уборки: S70 Roller получил одну из самых высоких мощностей всасывания в сегменте - мощность всасывания до 28 000 Па, чтобы собирать пыль, крошки, волосы, шерсть, корм домашних животных и другой мусор.

Дополнительно S70 Roller получил боковую щётку, которая за счет обновленной конструкции помогает предотвращать спутывание волос. За сбор сухого мусора отвечает основная щетка TroboWave DuoBrush™, а при необходимости пользователь может докупить и установить CleanChop™ Brush 3.0: она разрезает застрявшие волосы специальными пластинами, оставаясь при то полностью безопасной при контакте с людьми и питомцами.

Станция S70 Roller берет на себя основные этапы обслуживания: автоматически очищает пылесборник, пополняет воду, промывает роликовый моп горячей водой 80 °C и сушит его горячим воздухом 70 °C. Пользователю не нужно после каждого запуска промывать моп, сливать грязную воду из робота или очищать пыль вручную.

Для системы влажной уборки с проточной водой особенно важны запас чистой воды и отдельный сбор использованной. Поэтому станция оснащена большими баками 5 л для чистой и 4,5 л для использованной воды, а пылесборник объемом 3,2 л снижает частоту ручного обслуживания. В результате S70 Roller может работать без вмешательства пользователя до 100 дней с учетом периодической смены воды в баках станции.

S70 Roller уже доступен к покупке в «Яндекс Маркет» по цене от 69,9 тыс. руб.



