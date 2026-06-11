«Яндекс» предложит отелям новые инструменты для продвижения в «Поиске»

«Яндекс» открыл доступ российским гостиничным бизнесам к продвижению в тематическом блоке в «Поиске». Благодаря появлению новых промо-инструментов гостиницы смогут быстрее заполнять номерной фонд, получать дополнительное внимание клиентов, анализировать свою аудиторию и коммуницировать с ней напрямую.

Теперь бизнесы могут запускать продвижение наряду с агрегаторами — по аукционной модели, через «Яндекс Директ» или «Яндекс Бизнес». Эти платформы помогут выбрать конкурентную ставку, спрогнозируют результат и подскажут, как оптимально распределить бюджет. Организации смогут отслеживать, как работает размещение, и корректировать стратегию с учетом результатов.

По данным «Яндекса», каждый второй запрос о гостиницах или туристических сервисах в «Поиске» приводит к клику по тематическому блоку. Благодаря появлению отелей путешественники смогут быстрее находить всю актуальную информацию — например, рейтинг гостиницы, адрес или фото — и переходить на сайт, чтобы забронировать понравившееся жилье напрямую. Чтобы быстрее найти подходящий вариант, можно воспользоваться фильтрами: например, выбрать даты, указать количество гостей, задать рейтинг и количество звезд, а также отметить наличие парковки и Wi‑Fi.

«Яндекс» последовательно развивает продвижение в результатах поиска и добавляет новые возможности для бизнесов. Например, ранее продвижение стало доступно ресторанам и кафе в России: в тематических блоках в «Поиске» пользователи видели специальные предложения и скидки на меню.