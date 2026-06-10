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Цифровизация Внедрения
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Цифровой проект на ЕВРАЗ ЗСМК позволил сэкономить 100 млн рублей

На ЕВРАЗ ЗСМК внедрили цифровое решение на паровоздуходувной станции (ПВС), которое позволяет использовать излишки сжатого воздуха в технологическом процессе и направлять их на доменное дутье. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Специалисты «ЕвразТехники ИС» разработали цифровой подсказчик — интеллектуальную систему поддержки решений для машинистов паровых турбин. Она собирает данные с десятков датчиков, визуализирует ключевые показатели на цифровой схеме, анализирует параметры и выдает машинисту рекомендации по корректировке процесса. Ранее избыточный объем воздуха сбрасывался в атмосферу, чтобы избежать нестабильной работы оборудования. Теперь он встроен в технологический процесс и используется в производстве чугуна.

Внедрение системы позволило сократить вынужденные потери сжатого воздуха, снизить расход топлива за счет перераспределения излишков вырабатываемого ресурса, повысить степень автоматизации участка, а также упростить принятие решений для машинистов — вместо ручного расчета они получают наглядную картину процесса в реальном времени. Экономический эффект составил 100 млн руб. в год.

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