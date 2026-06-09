Процесс экологической экспертизы в Подмосковье стал быстрее

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по государственной экологической экспертизе региональных объектов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«У внештатных экспертов Минэкологии появилась возможность множественного подписания заключения с помощью электронной цифровой подписи. Это не просто техническое улучшение, а реальный шаг к снижению бюрократической нагрузки. Благодаря оптимизации услуги и исключения очных визитов экспертов в ведомство срок оказания услуги сократился на девять рабочих дней», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Государственная экологическая экспертиза региональных объектов» доступна на регпортале в разделе «Бизнесу» – «Экология» – «Документы и экспертиза». Она предназначена для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют осуществлять хозяйственную и иную деятельность, способную оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию заявителя и прикрепить необходимые документы. Результат будет доступен в личном кабинете заявителя.