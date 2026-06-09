Отели из базы Bronevik.com стали доступны в сервисе «Путешествия» от «Т-Банка»

Платформа Bronevik.com начала сотрудничество с сервисом «Путешествия», входящим в экосистему «Т-Банка». В рамках партнерства пользователям сервиса стал доступен полный ассортимент объектов размещения, представленных на Bronevik.com, а отели и другие партнеры платформы получили дополнительный источник бронирований. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

В каталог «Путешествий» интегрирован весь пул средств размещения из базы Bronevik.com: отели, апартаменты, гостевые дома, санатории, базы отдыха, глэмпинги, хостелы и другие форматы туристического жилья. Всего — более 120 тыс. объектов в России, странах СНГ и ближнего зарубежья, включая отдаленные регионы и локации с ограниченным номерным фондом.

Отдельный акцент в партнерстве сделан на апартаменты — один из наиболее востребованных форматов размещения у российских туристов. Интеграция позволила «Путешествиям» расширить выбор в этом сегменте за счет более 80 тыс. апартаментов в разных регионах.

Bronevik.com сотрудничает с объектами размещения напрямую, без посредников. Это обеспечивает клиентам «Путешествий» выгодные условия, стабильную доступность и надежность бронирования. В то же время отельеры получили доступ к аудитории пользователей экосистемы «Т-Банка». Это позволяет нарастить загрузку и расширить онлайн-дистрибуцию в разных сегментах спроса.

«Сотрудничество с Путешествиями от «Т-Банка» открывает нашим партнерам — отелям и другим объектам — дополнительный масштабный и быстрорастущий канал продаж внутри одной из крупнейших цифровых экосистем страны. Эта интеграция не только создает новые возможности для увеличения загрузки средств размещения, но и повышает доступность качественного туристического жилья для россиян», — сказал Кирилл Тренин, генеральный директор Bronevik.com.

«Благодаря интеграции с Bronevik.com мы расширяем географию и варианты размещения для наших клиентов. Теперь в «Путешествиях» стало больше апартаментов, глэмпингов, баз отдыха и санаториев, включая варианты от мегаполисов до самых отдаленных уголков России. Мы стремимся к тому, чтобы у путешественника всегда был максимальный выбор под любой бюджет и запрос, и этот шаг делает отдых доступнее и комфортнее для многих», — отметил Максим Безруков, руководитель сервиса «Путешествия» от «Т-Банка».