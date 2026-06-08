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EVM в партнерстве с «Яндексом» представляет новый UMO 8

Автопроизводитель EVM в партнерстве с «Яндексом» выводит на российский рынок новую модель UMO 8 — полноразмерный гибридный кроссовер класса D-SUV с полным приводом. Модель собирается на производственных мощностях завода «Москвич». «Яндекс» выступает технологическим и дистрибуционным партнером. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

UMO 8 — для тех, кому нужен один автомобиль и для города, и для дальних поездок без привязки к зарядной инфраструктуре. Последовательная гибридная силовая установка REEV объединяет бензиновый двигатель мощностью 156 л.с. и два электромотора. Совокупная мощность системы составляет 340 л.с. При этом транспортный налог начисляется исходя из суммарной средней мощности двух электромоторов — 122 л.с. Запас хода 867 км, а разгон до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Габариты автомобиля — 4900 х 1950 х 1780 мм при колесной базе 2880 мм — позволяют сделать салон по-настоящему просторным.

UMO 8 оснащен навигационными и мультимедиа-сервисами «Яндекса» и ИИ-ассистентом «Алисой». С ее помощью водитель сможет управлять не только музыкой и навигацией, но и рядом функций автомобиля — например, включить массаж сидений, охладить салон или открыть багажник. Также в автомобиле доступны новые «Яндекс Карты» с улучшенной навигацией, онлайн-светофорами и картой ЭЗС, экран с разделением зон навигации и музыки, вывод навигационных подсказок на проекционный дисплей HUD.

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Пресс-служба «Яндекса»
«Яндекс» выступает технологическим и дисрибуционным партнером проекта

Модель адаптирована под российский климат и условия эксплуатации. Для UMO 8 предусмотрен зимний пакет с обогревом лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса, а также антикоррозийная защита.

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