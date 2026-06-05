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«Группа Астра» объявляет о выпуске гибридных цифровых прав

ПАО «Группа Астра», один из участников российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет о дебютном выпуске гибридных цифровых прав (ГЦП) на собственные ИT-продукты. Первое размещение — на программно-аппаратный комплекс (ПАК) Astra XConnect К100, предназначенный для балансировки нагрузки и обеспечения высокой доступности приложений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

ГЦП — цифровой финансовый инструмент, который позволяет «Группе Астра» предоставить корпоративным заказчикам возможность заблаговременно зафиксировать стоимость поставки ИT-продуктов. Он предусматривает право выбора формы погашения: держатель такого актива при окончании срока его обращения сможет получить товар или вернуть денежные средства в размере номинальной стоимости ГЦП.

Ключевые параметры выпуска

Размещение проходит на платформе «Токеон» (группа ПАО «Банк ПСБ») под тикером UVN1. Эмитентом выступает ООО «РусБИТех-Астра» (входит в «Группу Астра»).

Максимальный размер выпуска — 125 млн руб., что эквивалентно 10 ГЦП.

Стоимость одного ГЦП — 12,5 млн руб.

Сбор заявок на размещение — с 10:00 мск 8 июня 2026 г. до 14:00 мск 22 июня 2026 г.

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Дата размещения ГЦП — 22 июня 2026 г., дата погашения — 21 октября 2026 г.

Приобрести ГЦП могут юридические лица, которые имеют статус квалифицированного или неквалифицированного инвестора. По достижении максимального размера выпуска сбор заявок на ГЦП будет прекращен. Вместе с тем владельцы ГЦП смогут перепродавать их на вторичном рынке другим юридическим лицам, зарегистрированным на платформа «Токеон», до истечения срока обращения.

Подать заявку на приобретение товара держатели ГЦП «Группы Астра» можно будет с 14 сентября по 7 октября 2026 г. через личный кабинет на платформе «Токеон». При отсутствии соответствующей заявки компания возвращает владельцу денежные средства в размере номинальной стоимости ГЦП в момент погашения выпуска — 21 октября 2026 г.

Юрий Соснин, заместитель генерального директора по специальным проектам «Группы Астра»: «Выпуск гибридных цифровых прав — продолжение нашей стратегии по диверсификации инструментов фондирования, а также принципиально новый канал привлечения корпоративных клиентов. ГЦП, по аналогии с форвардными контрактами, дают заказчикам возможность захеджироваться от ценовых колебаний при приобретении наших IT-продуктов. А мы за счет этого инструмента получаем краткосрочное финансирование собственной разработки под целевые заказы. В дальнейшем планируем также выпускать ГЦП на лицензии операционной системы, облачные услуги и другие ПАКи. Видим интерес к ГЦП со стороны прежде всего коммерческих заказчиков, для которых такой канал сбыта может быть более выгодным и простым относительно традиционного. Более того, «Группа Астра», со своей стороны, гарантирует надежность разработки и соблюдение высоких стандартов финансовой дисциплины: имеет низкую долговую нагрузку и высокие кредитные рейтинги».

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