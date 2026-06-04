Разделы

Интернет Интернет-ПО
|

Max начал тестировать прямые трансляции в каналах

Месснеджер Max начал тестировать прямые трансляции в каналах. Первыми к тесту присоединились телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей». В ближайшее время функциональность станет доступна всем авторам нацмессенджера с аудиторией более десяти тысяч подписчиков.

Трансляции в Max реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео». Для запуска эфира автору необходимо: добавить чат-бот трансляций в администраторы своего канала, в боте выбрать «Запустить трансляцию» и канал, вставить ссылку на эфир из «VK Видео», опубликовать или запланировать пост с трансляцией.

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров
Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров Цифровизация

Подписчики получат уведомление о начале трансляции и увидят специальный значок рядом с аватаркой канала в списке чатов, а также смогут присоединиться к просмотру эфира, нажав на кнопку «Открыть» в канале.

По данным на конец апреля 2026 г., количество публичных и приватных каналов в Max превысило 7 млн, а их суммарная аудитория достигла 300 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Доля отечественных компонентов в российской электронике растет на 5–20% ежегодно

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290